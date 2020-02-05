Бутко может продолжить карьеру в Польше

Богдан Бутко оказался не нужен «Шахтеру» и сейчас ищет себе новую команду.

Сейчас украинский защитник ведет переговоры с польским «Лехом». Клуб из Познани хочет арендовать Бутко до конца сезона.

Контракт Бутко с «Шахтером» истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне он не провел за донецкий клуб ни одного официального матча.