Экс-легионер Динамо завершил карьеру и стал спортивным директором

Бывший легионер «Динамо» Шахир Бельгазуани, который находился на контракте в киевском клубе с 2007 по 2011 год, но не провел ни одного официального матча за первую команду «бело-синих», завершил карьеру игрока и отныне будет работать функционером.

Последней командой Бельгазуани стал люксембуржский клуб «Блу Бойз Мюленбах», где полузащитник выступал с января по октябрь минувшего года.

Несколько дней назад руководство «Блу Бойз Мюленбах» предложило своему экс-футболисту должность спортивного директора клуба, и Бельгазуани принял этот вызов.

Напомним, летом 2007 года «Динамо» выложило 650 тысяч евро «Греноблю» за считавшегося перспективным Шахира Бельгазуани, но построить карьеру в Украине хавбеку так и не удалось.