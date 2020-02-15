Экс-легионер Динамо завершил карьеру и стал спортивным директором

Шахир Бельгазуани прекратил активные выступления осенью минувшего года

  • 15.02.2020 10:10
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  • 1 комментарий
Экс-легионер Динамо завершил карьеру и стал спортивным директором
© Twitter. Шахир Бельгазуани

Бывший легионер «Динамо» Шахир Бельгазуани, который находился на контракте в киевском клубе с 2007 по 2011 год, но не провел ни одного официального матча за первую команду «бело-синих», завершил карьеру игрока и отныне будет работать функционером.

Последней командой Бельгазуани стал люксембуржский клуб «Блу Бойз Мюленбах», где полузащитник выступал с января по октябрь минувшего года.

Несколько дней назад руководство «Блу Бойз Мюленбах» предложило своему экс-футболисту должность спортивного директора клуба, и Бельгазуани принял этот вызов.

Напомним, летом 2007 года «Динамо» выложило 650 тысяч евро «Греноблю» за считавшегося перспективным Шахира Бельгазуани, но построить карьеру в Украине хавбеку так и не удалось.

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Комментарии
    Сергій Поліщук
      Сергій Поліщук, 15.02.2020 11:38
    0
    И как же мы ждали это решение выдающегося игрока!
    Ссылка
    Сергій Поліщук
      Сергій Поліщук, 15.02.2020 11:38
    0
    И как же мы ждали это решение выдающегося игрока!
    Ссылка
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