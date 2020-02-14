Дозаявка Динамо: Русин поменял игровой номер, забрав его у Сидклея

Новичок Бенито дозаявлен за столичный клуб по списку Б

  • 14.02.2020 20:15
  • 1143 просмотра
  • 1 комментарий
Дозаявка Динамо: Русин поменял игровой номер, забрав его у Сидклея
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Киевское «Динамо» провело дозаявку на вторую часть сезона УПЛ 2019/20.

В заявку киевлян на весну включен Назарий Русин. Форвард будет выступать под номером 17, хотя ранее играл в футболке с числом 43 на спине.

Номер 17 ранее принадлежал Сидклею, который уехал в аренду в бразильский «Коринтианс».

Также киевское «Динамо» дозаявило новичка Бенито на весеннюю часть сезона. 21-летний нигерийский полузащитник заявлен по списку Б.

После подписания контракта Бенито работал с командой «Динамо» U-21 и забил фантастический гол в дебютном матче за молодежку.

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Источник — УПЛ

(6 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 14.02.2020 20:41
    0
    Русин - лох: 17-тый не фартовый номерок для игроков голубой помойки. Отсюда вывод: будет постоянно ломаться и тоже свалит в аренду.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 14.02.2020 20:41
    0
    Русин - лох: 17-тый не фартовый номерок для игроков голубой помойки. Отсюда вывод: будет постоянно ломаться и тоже свалит в аренду.
    Ссылка
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