Динамо дозаявило Бенито на УПЛ

«Динамо» внесло новичка команды Бенито в заявку на весеннюю часть сезона в УПЛ.
21-летний нигерийский хавбек заявлен по списку «Б».
Бенито перешел в «Динамо» неделю назад, и уже успел забить красивый гол за команду U-21 в контрольном матче.
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Источник — УПЛ
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