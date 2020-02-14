Интер близок к подписанию хавбека Манчестер Юнайтед

Вингер английского «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг предстоящим летом может перейти в миланский «Интер» на правах свободного агента.

По данным источника, 20-летний голландец близок к согласованию контракта с итальянским клубом. Чонг признавался лучшим молодым игроком «Юнайтед» в сезоне-2017/18.

За взрослую команду дебютировал в прошлом сезоне и с тех пор провел 8 матчей. Действующий контракт Чонга с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Погба.