Динамо обратилось в полицию из-за материала в СМИ

На днях «Динамо» официально ответило на обвинения издания «Экономическая правда», которое опубликовало материал о «черных» зарплатах в клубе и уходе от уплаты налогов.
В том числе журналисты раскрыли личные данные 600 работников клуба. «Динамо» сообщает, что «ЭП» извинилась за это.
«Издание «Экономическая правда» (www.epravda.com.ua) в ответ на официальное требование ФК «Динамо» (Киев) принесло извинения сотрудникам клуба за незаконное распространение конфиденциальных личных данных, признало вину своих журналистов и удалило эту информацию», - заявили в «Динамо».
Но история на этом не закончилась.
«В то же время, несмотря на формальные извинения, журналисты указанного веб-ресурса продолжили тиражировать в информационном пространстве недостоверную и заведомо искаженную информацию о деятельности нашего клуба, дискредитируя клуб и его работников.
В связи с этим нами принято решение о подаче заявления в органы национальной полиции по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины в части незаконного распространения конфиденциальной информации о лицах.
Также ФК «Динамо» окажет всестороннюю юридическую поддержку сотрудникам клуба, которые решат защищать нарушенные редакцией «ЭП» права в судебном порядке», - информирует «Динамо».
Источник — ФК Динамо Киев
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дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
сколько денегпошло в бюджет Украины от продажи угля с двух шахт ахметова в США?
jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
рааскжи мне про шахты сурков в США или в другой стране мира?
jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
сколько денегпошло в бюджет Украины от продажи угля с двух шахт ахметова в США?
jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
Я так понял что до второй страницы тебе дочитать сложно
Давай так
Какой номер желанна Сидорчука затнецплату налогов ?
Zeppelin, 14.02.2020 18:05
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речь идет не просто о данных и не просто о правде - речь идет о персональных данных. а это не совсем то, что табличка с расходами на питание в Exel, прогноз погоды. рецепт секретного салата или точная дата ледового "побоища"...
представьте, кто-то сообщил всем ваши фамилию, имя, отчество, номера телефонов, номер паспорта, кем и где выдан, место проживания, идентификационный код, семейное положение, вероисповедание, членство в партии, кредитную историю, медицинскую карту и прочее т.п...
вам бы это сильно понравилось?
Но мы же оба знаем что ты к любовнику назад за гаражи ускачешь
Но мы же оба знаем что ты к любовнику назад за гаражи ускачешь
Ты и сумм то таких не знаешь
-Ежегодно французы и зарубежные собственники жилья платят налоги на недвижимость и подоходный налог.
в чью казну эти деньги идут?Кипра или Франции?
Клевета во всех цивилизованных странах - наказуема .
"182 Уголовного кодекса Украины в части незаконного распространения конфиденциальной информации о лицах."
Значит данные верные, но проводить расследование в отношение Суркисов, Ахметовых, Коломйских конечно же никто не будет.
Клевета во всех цивилизованных странах - наказуема .
-Ежегодно французы и зарубежные собственники жилья платят налоги на недвижимость и подоходный налог.
в чью казну эти деньги идут?Кипра или Франции?
Клевета во всех цивилизованных странах - наказуема .
Zeppelin, 14.02.2020 18:05
------------------------------------
речь идет не просто о данных и не просто о правде - речь идет о персональных данных. а это не совсем то, что табличка с расходами на питание в Exel, прогноз погоды. рецепт секретного салата или точная дата ледового "побоища"...
представьте, кто-то сообщил всем ваши фамилию, имя, отчество, номера телефонов, номер паспорта, кем и где выдан, место проживания, идентификационный код, семейное положение, вероисповедание, членство в партии, кредитную историю, медицинскую карту и прочее т.п...
вам бы это сильно понравилось?
Но мы же оба знаем что ты к любовнику назад за гаражи ускачешь
Давай , холуй, дальше сам...
Все нормальные люди со своими любимыми в ресторанах ... только динамовский золуй продолжает защищать жопу суркиса
в твоём случае тогда рискованно набрать килограмм сто лишнего веса .
Ты небось из ресторана пишешь ?
дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
сколько денегпошло в бюджет Украины от продажи угля с двух шахт ахметова в США?
jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
рааскжи мне про шахты сурков в США или в другой стране мира?
jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
сколько денегпошло в бюджет Украины от продажи угля с двух шахт ахметова в США?
смотрим
-«Издание «Экономическая правда» (www.epravda.com.ua) в ответ на официальное требование ФК «Динамо» (Киев) принесло извинения сотрудникам клуба за незаконное распространение конфиденциальных личных данных, признало вину своих журналистов и удалило эту информацию», - заявили в «Динамо».
и дальше
-«В то же время, несмотря на формальные извинения, журналисты указанного веб-ресурса продолжили тиражировать в информационном пространстве недостоверную и заведомо искаженную информацию о деятельности нашего клуба, дискредитируя клуб и его работников.
то есть бычье
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