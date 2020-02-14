Динамо обратилось в полицию из-за материала в СМИ

На днях «Динамо» официально ответило на обвинения издания «Экономическая правда», которое опубликовало материал о «черных» зарплатах в клубе и уходе от уплаты налогов.

В том числе журналисты раскрыли личные данные 600 работников клуба. «Динамо» сообщает, что «ЭП» извинилась за это.

«Издание «Экономическая правда» (www.epravda.com.ua) в ответ на официальное требование ФК «Динамо» (Киев) принесло извинения сотрудникам клуба за незаконное распространение конфиденциальных личных данных, признало вину своих журналистов и удалило эту информацию», - заявили в «Динамо».

Но история на этом не закончилась.

«В то же время, несмотря на формальные извинения, журналисты указанного веб-ресурса продолжили тиражировать в информационном пространстве недостоверную и заведомо искаженную информацию о деятельности нашего клуба, дискредитируя клуб и его работников.

В связи с этим нами принято решение о подаче заявления в органы национальной полиции по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины в части незаконного распространения конфиденциальной информации о лицах.

Также ФК «Динамо» окажет всестороннюю юридическую поддержку сотрудникам клуба, которые решат защищать нарушенные редакцией «ЭП» права в судебном порядке», - информирует «Динамо».