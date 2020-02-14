Динамо обратилось в полицию из-за материала в СМИ

Клуб решил защищать свои права

  • 14.02.2020 17:54
  • 4108 просмотров
  • 46 комментариев
Динамо обратилось в полицию из-за материала в СМИ
© fcdynamo.kiev.ua

На днях «Динамо» официально ответило на обвинения издания «Экономическая правда», которое опубликовало материал о «черных» зарплатах в клубе и уходе от уплаты налогов.

В том числе журналисты раскрыли личные данные 600 работников клуба. «Динамо» сообщает, что «ЭП» извинилась за это.

«Издание «Экономическая правда» (www.epravda.com.ua) в ответ на официальное требование ФК «Динамо» (Киев) принесло извинения сотрудникам клуба за незаконное распространение конфиденциальных личных данных, признало вину своих журналистов и удалило эту информацию», - заявили в «Динамо».

Но история на этом не закончилась.

«В то же время, несмотря на формальные извинения, журналисты указанного веб-ресурса продолжили тиражировать в информационном пространстве недостоверную и заведомо искаженную информацию о деятельности нашего клуба, дискредитируя клуб и его работников.

В связи с этим нами принято решение о подаче заявления в органы национальной полиции по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины в части незаконного распространения конфиденциальной информации о лицах.

Также ФК «Динамо» окажет всестороннюю юридическую поддержку сотрудникам клуба, которые решат защищать нарушенные редакцией «ЭП» права в судебном порядке», - информирует «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 19:03
    0
    Frankov, 14.02.2020 19:01
    Голубозадый,а причем американские шахты к Украине?А сколько они платят налогов, можешь у них спросить сам https://pep.org.ua/uk/company/15502
    педрило ,а кто собственик этих шахт?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 14.02.2020 19:01
    0
    gnt32, 14.02.2020 18:56
    мудило ,ты отвечай на этот вопрос
    дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
    сколько денегпошло в бюджет Украины от продажи угля с двух шахт ахметова в США?
    Голубозадый,а причем американские шахты к Украине?А сколько они платят налогов, можешь у них спросить сам https://pep.org.ua/uk/company/15502
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:57
    0
    Frankov, 14.02.2020 18:52
    Заднеприводный,ты лучше ответь,откуда у твоего хозяина и одного из совладельцев муSSарни такая яхта-"Это самая новая яхта в мире. Раньше у Медведчука была другая яхта, где-то такого же размера, как у (народного депутата Украины Нестора. - Ред.) Шуфрича. Медведчук получил Royal Romance в июле 2015 года, она строилась около четырех лет. Судно произвели на одной из трех самых дорогих верфей в мире. Стоимость одного погонного метра такой яхты от 2-2,5 миллионов евро. Никто не назовет вам точную цифру, но новая яхта Медведчука стоит около 180 миллионов евро", - рассказал собеседник нардепа.https://antikor.com.ua/articles/221758-odna_iz_samyh_dorogih_
    jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
    готовся мразота-------------------Конгресс расследует отмену санкций против угольной шахты Ахметова в США.
    рааскжи мне про шахты сурков в США или в другой стране мира?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:56
    0
    Frankov, 14.02.2020 18:52
    Заднеприводный,ты лучше ответь,откуда у твоего хозяина и одного из совладельцев муSSарни такая яхта-"Это самая новая яхта в мире. Раньше у Медведчука была другая яхта, где-то такого же размера, как у (народного депутата Украины Нестора. - Ред.) Шуфрича. Медведчук получил Royal Romance в июле 2015 года, она строилась около четырех лет. Судно произвели на одной из трех самых дорогих верфей в мире. Стоимость одного погонного метра такой яхты от 2-2,5 миллионов евро. Никто не назовет вам точную цифру, но новая яхта Медведчука стоит около 180 миллионов евро", - рассказал собеседник нардепа.https://antikor.com.ua/articles/221758-odna_iz_samyh_dorogih_
    jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
    мудило ,ты отвечай на этот вопрос
    дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
    сколько денегпошло в бюджет Украины от продажи угля с двух шахт ахметова в США?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.02.2020 18:54
    -1
    Frankov, 14.02.2020 18:52
    Заднеприводный,ты лучше ответь,откуда у твоего хозяина и одного из совладельцев муSSарни такая яхта-"Это самая новая яхта в мире. Раньше у Медведчука была другая яхта, где-то такого же размера, как у (народного депутата Украины Нестора. - Ред.) Шуфрича. Медведчук получил Royal Romance в июле 2015 года, она строилась около четырех лет. Судно произвели на одной из трех самых дорогих верфей в мире. Стоимость одного погонного метра такой яхты от 2-2,5 миллионов евро. Никто не назовет вам точную цифру, но новая яхта Медведчука стоит около 180 миллионов евро", - рассказал собеседник нардепа.https://antikor.com.ua/articles/221758-odna_iz_samyh_dorogih_
    jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
    А причём Медведчук к Динамо ?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 14.02.2020 18:52
    -1
    gnt32, 14.02.2020 18:45
    дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
    Заднеприводный,ты лучше ответь,откуда у твоего хозяина и одного из совладельцев муSSарни такая яхта-"Это самая новая яхта в мире. Раньше у Медведчука была другая яхта, где-то такого же размера, как у (народного депутата Украины Нестора. - Ред.) Шуфрича. Медведчук получил Royal Romance в июле 2015 года, она строилась около четырех лет. Судно произвели на одной из трех самых дорогих верфей в мире. Стоимость одного погонного метра такой яхты от 2-2,5 миллионов евро. Никто не назовет вам точную цифру, но новая яхта Медведчука стоит около 180 миллионов евро", - рассказал собеседник нардепа.https://antikor.com.ua/articles/221758-odna_iz_samyh_dorogih_
    jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.02.2020 18:51
    -1
    Frankov, 14.02.2020 18:43
    Опять врешь,там четко написано,что у него заплачено только то что у него высчитали из белой зарплаты(около 40000 гривен) а из денег полученных из Кипра ему нужно заплатить оставшеюся большую часть,но он их не заплатил.
    Я с умственно отсталым общаюсь походу.
    Я так понял что до второй страницы тебе дочитать сложно
    Давай так
    Какой номер желанна Сидорчука затнецплату налогов ?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:45
    -2
    Frankov, 14.02.2020 18:43
    Опять врешь,там четко написано,что у него заплачено только то что у него высчитали из белой зарплаты(около 40000 гривен) а из денег полученных из Кипра ему нужно заплатить оставшеюся большую часть,но он их не заплатил.
    дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.02.2020 18:44
    +1
    Михаил Шкуренков, 14.02.2020 18:05
    Zeppelin, 14.02.2020 18:05
    ------------------------------------
    речь идет не просто о данных и не просто о правде - речь идет о персональных данных. а это не совсем то, что табличка с расходами на питание в Exel, прогноз погоды. рецепт секретного салата или точная дата ледового "побоища"...
    представьте, кто-то сообщил всем ваши фамилию, имя, отчество, номера телефонов, номер паспорта, кем и где выдан, место проживания, идентификационный код, семейное положение, вероисповедание, членство в партии, кредитную историю, медицинскую карту и прочее т.п...
    вам бы это сильно понравилось?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 14.02.2020 18:43
    -2
    jekаfunny, 14.02.2020 18:35
    Суслик ты дырявожопый . В декларации Сидора , на второй странице написана полная сумма прибыли и полная сумма налога . У тебя есть номер уголовного дела на Сидора об уклоне от уплаты , бросай ....
    Но мы же оба знаем что ты к любовнику назад за гаражи ускачешь
    Опять врешь,там четко написано,что у него заплачено только то что у него высчитали из белой зарплаты(около 40000 гривен) а из денег полученных из Кипра ему нужно заплатить оставшеюся большую часть,но он их не заплатил.
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:41
    -1
    Frankov, 14.02.2020 18:38
    Еще один дятел,особняк куплен во Франции,следовательно и налоги пойдут в казну Франции.А деньги для покупки особняка,ахмет взял из прибыли своих американских шахт.Так тебя устроит?
    а где прибыль от даунецких шахт?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:39
    +1
    Frankov, 14.02.2020 18:38
    Еще один дятел,особняк куплен во Франции,следовательно и налоги пойдут в казну Франции.А деньги для покупки особняка,ахмет взял из прибыли своих американских шахт.Так тебя устроит?
    то есть таких дебилов,как ты он имел ввиду?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 14.02.2020 18:38
    -3
    gnt32, 14.02.2020 18:33
    мудонзян в чью капилку пойдут деньги от налога на особняк ахметова во Франции стоимосью 220 лямов-Франции или Украины?
    Еще один дятел,особняк куплен во Франции,следовательно и налоги пойдут в казну Франции.А деньги для покупки особняка,ахмет взял из прибыли своих американских шахт.Так тебя устроит?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:38
    0
    Frankov, 14.02.2020 18:32
    Опять ты петушара врешь,у сидора твоего,высчитали всего около 40000 гривен,остальное из кипрских денег он должен заплатить сам,но он их не заплатил.
    так что гниль показушная-кому заплатит за свой особняк ахметов вам ,дрыстас даунецким или Франции?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.02.2020 18:36
    +1
    gnt32, 14.02.2020 18:33
    мудонзян в чью капилку пойдут деньги от налога на особняк ахметова во Франции стоимосью 220 лямов-Франции или Украины?
    Очень хороший вопрос. Даунецкому народу вообще обидно, что их хан покупает самую дорогую в мире виллу, а они гниют в ордло???
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.02.2020 18:35
    +1
    Frankov, 14.02.2020 18:32
    Опять ты петушара врешь,у сидора твоего,высчитали всего около 40000 гривен,остальное из кипрских денег он должен заплатить сам,но он их не заплатил.
    Суслик ты дырявожопый . В декларации Сидора , на второй странице написана полная сумма прибыли и полная сумма налога . У тебя есть номер уголовного дела на Сидора об уклоне от уплаты , бросай ....
    Но мы же оба знаем что ты к любовнику назад за гаражи ускачешь
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.02.2020 18:34
    0
    Правильно, нужно разных бурбасов, денисовых и другую проросийскую шваль журналистскую брать за яйца.
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:33
    0
    Frankov, 14.02.2020 18:32
    Опять ты петушара врешь,у сидора твоего,высчитали всего около 40000 гривен,остальное из кипрских денег он должен заплатить сам,но он их не заплатил.
    мудонзян в чью капилку пойдут деньги от налога на особняк ахметова во Франции стоимосью 220 лямов-Франции или Украины?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 14.02.2020 18:32
    -4
    jekаfunny, 14.02.2020 18:22
    Один Сидорчук заплатил порядка 2 Лямов налогов за 2018 год .
    Ты и сумм то таких не знаешь
    Опять ты петушара врешь,у сидора твоего,высчитали всего около 40000 гривен,остальное из кипрских денег он должен заплатить сам,но он их не заплатил.
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:32
    +3
    serge_kr, 14.02.2020 18:20
    Пусть на Кипре в суд подают, а не в Украине где эти барыги налоги даже не платят!
    я тебе лизун ахметовский скажу по секрету-
    -Ежегодно французы и зарубежные собственники жилья платят налоги на недвижимость и подоходный налог.
    в чью казну эти деньги идут?Кипра или Франции?
    Ссылка
    Zeppelin
      Zeppelin, 14.02.2020 18:05
    +5
    jekаfunny, 14.02.2020 17:58
    Абсолютно правильное решение.
    Клевета во всех цивилизованных странах - наказуема .
    А при чем тут клевета, если они подали заявление по статье:
    "182 Уголовного кодекса Украины в части незаконного распространения конфиденциальной информации о лицах."
    Значит данные верные, но проводить расследование в отношение Суркисов, Ахметовых, Коломйских конечно же никто не будет.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 14.02.2020 18:06
    +4
    jekаfunny, 14.02.2020 17:58
    Абсолютно правильное решение.
    Клевета во всех цивилизованных странах - наказуема .
    Речь не о клевете, а о распространении личных данных.
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:32
    +3
    serge_kr, 14.02.2020 18:20
    Пусть на Кипре в суд подают, а не в Украине где эти барыги налоги даже не платят!
    я тебе лизун ахметовский скажу по секрету-
    -Ежегодно французы и зарубежные собственники жилья платят налоги на недвижимость и подоходный налог.
    в чью казну эти деньги идут?Кипра или Франции?
    Ссылка
    Михаил Шкуренков
    online
      Михаил Шкуренков, 14.02.2020 18:05
    +2
    jekаfunny, 14.02.2020 17:58
    Абсолютно правильное решение.
    Клевета во всех цивилизованных странах - наказуема .
    А в чем клевета д...чок? Они не з клевету в суд подают, а за правду. Что информацию с данными распространили.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.02.2020 18:44
    +1
    Михаил Шкуренков, 14.02.2020 18:05
    Zeppelin, 14.02.2020 18:05
    ------------------------------------
    речь идет не просто о данных и не просто о правде - речь идет о персональных данных. а это не совсем то, что табличка с расходами на питание в Exel, прогноз погоды. рецепт секретного салата или точная дата ледового "побоища"...
    представьте, кто-то сообщил всем ваши фамилию, имя, отчество, номера телефонов, номер паспорта, кем и где выдан, место проживания, идентификационный код, семейное положение, вероисповедание, членство в партии, кредитную историю, медицинскую карту и прочее т.п...
    вам бы это сильно понравилось?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:39
    +1
    Frankov, 14.02.2020 18:38
    Еще один дятел,особняк куплен во Франции,следовательно и налоги пойдут в казну Франции.А деньги для покупки особняка,ахмет взял из прибыли своих американских шахт.Так тебя устроит?
    то есть таких дебилов,как ты он имел ввиду?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.02.2020 18:36
    +1
    gnt32, 14.02.2020 18:33
    мудонзян в чью капилку пойдут деньги от налога на особняк ахметова во Франции стоимосью 220 лямов-Франции или Украины?
    Очень хороший вопрос. Даунецкому народу вообще обидно, что их хан покупает самую дорогую в мире виллу, а они гниют в ордло???
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.02.2020 18:35
    +1
    Frankov, 14.02.2020 18:32
    Опять ты петушара врешь,у сидора твоего,высчитали всего около 40000 гривен,остальное из кипрских денег он должен заплатить сам,но он их не заплатил.
    Суслик ты дырявожопый . В декларации Сидора , на второй странице написана полная сумма прибыли и полная сумма налога . У тебя есть номер уголовного дела на Сидора об уклоне от уплаты , бросай ....
    Но мы же оба знаем что ты к любовнику назад за гаражи ускачешь
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.02.2020 18:27
    +1
    serge_kr, 14.02.2020 18:20
    Пусть на Кипре в суд подают, а не в Украине где эти барыги налоги даже не платят!
    т.е персональные данные украинский ресурс слил здесь, в Украине, а в суд подавать на Кипре? какая-то дебильная логика
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.02.2020 18:19
    +1
    AK_228, 14.02.2020 18:16
    Иногда лучше жевать чем говорить... так да!?
    Давай , холуй, дальше сам...
    Все нормальные люди со своими любимыми в ресторанах ... только динамовский золуй продолжает защищать жопу суркиса
    Затычка бурьасовская
    в твоём случае тогда рискованно набрать килограмм сто лишнего веса .
    Ты небось из ресторана пишешь ?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 19:03
    0
    Frankov, 14.02.2020 19:01
    Голубозадый,а причем американские шахты к Украине?А сколько они платят налогов, можешь у них спросить сам https://pep.org.ua/uk/company/15502
    педрило ,а кто собственик этих шахт?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 14.02.2020 19:01
    0
    gnt32, 14.02.2020 18:56
    мудило ,ты отвечай на этот вопрос
    дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
    сколько денегпошло в бюджет Украины от продажи угля с двух шахт ахметова в США?
    Голубозадый,а причем американские шахты к Украине?А сколько они платят налогов, можешь у них спросить сам https://pep.org.ua/uk/company/15502
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:57
    0
    Frankov, 14.02.2020 18:52
    Заднеприводный,ты лучше ответь,откуда у твоего хозяина и одного из совладельцев муSSарни такая яхта-"Это самая новая яхта в мире. Раньше у Медведчука была другая яхта, где-то такого же размера, как у (народного депутата Украины Нестора. - Ред.) Шуфрича. Медведчук получил Royal Romance в июле 2015 года, она строилась около четырех лет. Судно произвели на одной из трех самых дорогих верфей в мире. Стоимость одного погонного метра такой яхты от 2-2,5 миллионов евро. Никто не назовет вам точную цифру, но новая яхта Медведчука стоит около 180 миллионов евро", - рассказал собеседник нардепа.https://antikor.com.ua/articles/221758-odna_iz_samyh_dorogih_
    jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
    готовся мразота-------------------Конгресс расследует отмену санкций против угольной шахты Ахметова в США.
    рааскжи мне про шахты сурков в США или в другой стране мира?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:56
    0
    Frankov, 14.02.2020 18:52
    Заднеприводный,ты лучше ответь,откуда у твоего хозяина и одного из совладельцев муSSарни такая яхта-"Это самая новая яхта в мире. Раньше у Медведчука была другая яхта, где-то такого же размера, как у (народного депутата Украины Нестора. - Ред.) Шуфрича. Медведчук получил Royal Romance в июле 2015 года, она строилась около четырех лет. Судно произвели на одной из трех самых дорогих верфей в мире. Стоимость одного погонного метра такой яхты от 2-2,5 миллионов евро. Никто не назовет вам точную цифру, но новая яхта Медведчука стоит около 180 миллионов евро", - рассказал собеседник нардепа.https://antikor.com.ua/articles/221758-odna_iz_samyh_dorogih_
    jaht_na_planete_prinadlehit_ukrainskomu_politiku_-_smi
    мудило ,ты отвечай на этот вопрос
    дауненок расскажи,сколько тварь рыжая заплатит за особняк в о Франции в бюджет этой страны?
    сколько денегпошло в бюджет Украины от продажи угля с двух шахт ахметова в США?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:38
    0
    Frankov, 14.02.2020 18:32
    Опять ты петушара врешь,у сидора твоего,высчитали всего около 40000 гривен,остальное из кипрских денег он должен заплатить сам,но он их не заплатил.
    так что гниль показушная-кому заплатит за свой особняк ахметов вам ,дрыстас даунецким или Франции?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.02.2020 18:34
    0
    Правильно, нужно разных бурбасов, денисовых и другую проросийскую шваль журналистскую брать за яйца.
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:33
    0
    Frankov, 14.02.2020 18:32
    Опять ты петушара врешь,у сидора твоего,высчитали всего около 40000 гривен,остальное из кипрских денег он должен заплатить сам,но он их не заплатил.
    мудонзян в чью капилку пойдут деньги от налога на особняк ахметова во Франции стоимосью 220 лямов-Франции или Украины?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:27
    0
    serge_kr, 14.02.2020 18:20
    Пусть на Кипре в суд подают, а не в Украине где эти барыги налоги даже не платят!
    ответь мне дуремар,после того,как ахметов купил самый дорогой дом в мире:за 200 млн,он где за него нарог будет платить в Украине или Франции?
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 14.02.2020 18:20
    0
    Пусть на Кипре в суд подают, а не в Украине где эти барыги налоги даже не платят!
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 14.02.2020 18:19
    0
    то есть бычье
    смотрим
    -«Издание «Экономическая правда» (www.epravda.com.ua) в ответ на официальное требование ФК «Динамо» (Киев) принесло извинения сотрудникам клуба за незаконное распространение конфиденциальных личных данных, признало вину своих журналистов и удалило эту информацию», - заявили в «Динамо».
    и дальше
    -«В то же время, несмотря на формальные извинения, журналисты указанного веб-ресурса продолжили тиражировать в информационном пространстве недостоверную и заведомо искаженную информацию о деятельности нашего клуба, дискредитируя клуб и его работников.
    то есть бычье
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности