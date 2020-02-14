В субботу, 15 февраля «Барселона» в 24-м туре Ла Лиги примет «Хетафе». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 1».
После 23 туров Ла Лиги «Барселона» идет второй с 49 очками в активе. «Хетафе» третий с 42 баллами.
«Барселона» - «Хетафе». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
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Источник — Sport.ua
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