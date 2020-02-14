Динамо Киев — Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Товарищеский поединок состоится в субботу, 15-го февраля

  • 14.02.2020 13:59
  • 767 просмотров
  • 2 комментария
Динамо Киев — Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

В субботу, 15-го февраля, киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет тбилисское «Динамо».

Прямая трансляция поединка начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «Динамо» Тбилиси.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Semiramida
    online
      Semiramida, 14.02.2020 14:20
    0
    Я ещё девочкой в детский садик ходила, когда Динамо Тбилиси Кубок Кубков в 1981 году выиграло. Тогда мой отец за грузинов переживал, когда они в финале с какой-то немецкой командой играли. А я тогда думала, чего это он за каких-то нерусских переживает. А потом меня хотел взять на игру Динамо К - Динамо Тб, Когда грузинская команда проводила первую игру сразу после триумфа. Я отказалась, но по телевизору смотрела из любопытства. Думала на трибунах отца по телевизору увижу - наивная была. Тогда киевляне выиграли 1:0.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 14:09
    0
    Ооо! Знаковые были встречи в Союзе. Особенно когда Котэ Махарадзе комментировал. Ну типа: Кинжяльная атака гостей! Мяч у великолепного Олега Блохина. Он обходит аднаво, втарова, опять пэрвава. Удар!!! И мяч попадает в брэвно. Так весело было, ну и классный футбол.
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 14.02.2020 14:20
    0
    Я ещё девочкой в детский садик ходила, когда Динамо Тбилиси Кубок Кубков в 1981 году выиграло. Тогда мой отец за грузинов переживал, когда они в финале с какой-то немецкой командой играли. А я тогда думала, чего это он за каких-то нерусских переживает. А потом меня хотел взять на игру Динамо К - Динамо Тб, Когда грузинская команда проводила первую игру сразу после триумфа. Я отказалась, но по телевизору смотрела из любопытства. Думала на трибунах отца по телевизору увижу - наивная была. Тогда киевляне выиграли 1:0.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 14:09
    0
    Ооо! Знаковые были встречи в Союзе. Особенно когда Котэ Махарадзе комментировал. Ну типа: Кинжяльная атака гостей! Мяч у великолепного Олега Блохина. Он обходит аднаво, втарова, опять пэрвава. Удар!!! И мяч попадает в брэвно. Так весело было, ну и классный футбол.
    Ссылка
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