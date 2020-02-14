Сергей КАНДАУРОВ: «Бенфика – фаворит противостояния с Шахтером»

Специалист считает, что донецкому клубу будет непросто обыграть португальцев

  • 14.02.2020 13:21
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Сергей КАНДАУРОВ: «Бенфика – фаворит противостояния с Шахтером»
© fc-metalist.com. Сергей Кандауров

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Кандауров, который с 1997 по 2001 годы выступал в составе «Бенфики», оценил шансы донецкого «Шахтера» в противостоянии против португальского клуба в рамках Лиги Европы.
 
- Какие, на ваш взгляд, сильные стороны у «Бенфики»?
- Сильная сторона у «Бенфики» одна - это регулярный чемпионат. У них постоянно игры как в чемпионате, так и в кубке. А «Шахтеру» как раз этого и не хватает на данном этапе. Но, с другой стороны, это может быть и минусом для португальской команды. В таком игровом ритме у футболистов накапливается усталость.
 
- Опыт Каштру, который много раз играл против «Бенфики» в чемпионате Португалии, поможет «Шахтеру» в этом противостоянии?
- Нет, ему нужен опыт того, как пережить 2 месяца без официальных игр, как правильно выстраивать тренировочный процесс в это время, сколько товарищеских матчей проводить. Только это, на мой взгляд, будет решающим.
 
- Кто, на ваш взгляд, фаворит этой встречи?
- Однозначно «Бенфика» фаворит этого противостояния. Но именно в первой игре все может случится. «Шахтер» все-таки играет дома и шансы у команды будут. Но в противостоянии я отдаю предпочтение «Бенфике». Игровая практика - важный аргумент, команда идет на первом месте в чемпионате и хорошо выступает в кубке, – сказал Кандауров.
 
«Бенфика» сыграет с «Шахтером» 20 (в Украине) и 27 февраля (в Португалии) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник — UA-Football

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