Александр СЕВИДОВ: «Главная задача Динамо – попадание в Лигу чемпионов»

Известный украинский тренер Александр Севидов поделился мнением о подготовке «Динамо» к весенней части сезона.



«Динамо» проводит очень много игр на достаточно неплохом уровне, но, не думаю, что это уже тот футбол, который хочет видеть Алексей Михайличенко. Мне кажется, что руководство «Динамо» выстраивает команду с прицелом уже на следующие сезоны.



Конечно, киевляне еще попытаются догнать «Шахтер» еще в том чемпионате Украины, но это маловероятно. Все-таки, думаю, для «Динамо» сейчас главная задача – попадание в Лигу чемпионов, и создание команды, которая сможет дать бой «Шахтеру» в следующем чемпионате», – сказал Севидов.



Напомним, после первой части сезона «Шахтер» опережает «Динамо» на 14 очков.

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