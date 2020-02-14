Александр СЕВИДОВ: «Главная задача Динамо – попадание в Лигу чемпионов»

Специалист считает, что киевляне смогут конкурировать с «Шахтером» не ранее следующего сезона

  • 14.02.2020 13:02
  • 1371 просмотр
  • 1 комментарий
Александр СЕВИДОВ: «Главная задача Динамо – попадание в Лигу чемпионов»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов поделился мнением о подготовке «Динамо» к весенней части сезона.
 
«Динамо» проводит очень много игр на достаточно неплохом уровне, но, не думаю, что это уже тот футбол, который хочет видеть Алексей Михайличенко. Мне кажется, что руководство «Динамо» выстраивает команду с прицелом уже на следующие сезоны. 
 
Конечно, киевляне еще попытаются догнать «Шахтер» еще в том чемпионате Украины, но это маловероятно. Все-таки, думаю, для «Динамо» сейчас главная задача – попадание в Лигу чемпионов, и создание команды, которая сможет дать бой «Шахтеру» в следующем чемпионате», – сказал Севидов.
 
Напомним, после первой части сезона «Шахтер» опережает «Динамо» на 14 очков.  

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Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.02.2020 14:28
    0
    специалист ???
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.02.2020 14:28
    0
    специалист ???
    Ссылка
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