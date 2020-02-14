Александр ПРИЗЕТКО: «По итогам чемпионата я бы отдал Динамо третье место»

Специалист поделился ожиданиями от весенней части чемпионата Украины

  • 14.02.2020 08:55
  • 1024 просмотра
  • 4 комментария
Александр ПРИЗЕТКО: «По итогам чемпионата я бы отдал Динамо третье место»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко высказался о второй части сезона Премьер-лиги.

—  Только какой-то форс-мажор может помешать «Шахтеру» выиграть чемпионский титул. В нынешней ситуации, кажется, любой понимает, что отыграть 14 очков у горняков будет нереально.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?
— Здесь уже есть интрига, потому что на шестое место претендует 3-4 команды. Мой фаворит – «Мариуполь». У азовцев есть небольшое преимущество в таблице, есть стабильность. Хотя стоит отметить, что очень хорошо сейчас проводит сборы «Олимпик», который пригласил нескольких новичков. Большая селекция была у «Днепра-1». По именам у днепрян будет заметная команда. Вопрос только в том, успеют ли они сыграться по ходу чемпионата и при этом добиться необходимого результата.

 — Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?
— Очень интересный футбол осенью показывала луганская Заря, которая заслуживает того, чтобы взойти на пьедестал почета, где вручают «серебро». Динамовцам по итогам чемпионата я бы отдал третье место.

— Кто покинет элитный дивизион?
— На данный момент главный претендент на понижение в классе – «Карпаты». Когда их конкуренты проводят хотя бы минимальную селекцию и приглашают новичков, львовяне только теряют футболистов, причем тех, кто был игроками основы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 14.02.2020 09:47
    0
    судя посборам не видно коллектива который способен рвать клубы первой 6-ки да и в кубке уверен полиграфы устроят бойню
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.02.2020 09:34
    0
    Глянем как оно будет
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 09:27
    -1
    Форвард Динамо и сборной??? А такое? В 1990 году дебютировал в основе «Металлиста» в матче против «Спартака», в котором харьковчане потерпели одно из самых крупных поражений 0:6. С образованием чемпионата Украины футболист в 1993 году перешел в киевское «Динамо», где два раза выиграл чемпионат страны. В 1995-м Призетко переехал в Россию, где играл за «Тюмень», московское «Торпедо», тульский «Арсенал». Наибольший период Александр провел в новороссийском «Черноморце» — с 2000 по 2004 год. В 2004-м он вернулся в «Металлист», где проведя один сезон, закончил игровую карьеру. Так он динамовейцили таки легионер?
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 14.02.2020 09:16
    +2
    я з тобою не згоден.. шахтар ще буде програвать.. динамо в другій половині виноситиме всіх
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 14.02.2020 09:16
    +2
    я з тобою не згоден.. шахтар ще буде програвать.. динамо в другій половині виноситиме всіх
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 14.02.2020 09:47
    0
    судя посборам не видно коллектива который способен рвать клубы первой 6-ки да и в кубке уверен полиграфы устроят бойню
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.02.2020 09:34
    0
    Глянем как оно будет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности