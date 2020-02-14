Александр ПРИЗЕТКО: «По итогам чемпионата я бы отдал Динамо третье место»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко высказался о второй части сезона Премьер-лиги.

— Только какой-то форс-мажор может помешать «Шахтеру» выиграть чемпионский титул. В нынешней ситуации, кажется, любой понимает, что отыграть 14 очков у горняков будет нереально.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?

— Здесь уже есть интрига, потому что на шестое место претендует 3-4 команды. Мой фаворит – «Мариуполь». У азовцев есть небольшое преимущество в таблице, есть стабильность. Хотя стоит отметить, что очень хорошо сейчас проводит сборы «Олимпик», который пригласил нескольких новичков. Большая селекция была у «Днепра-1». По именам у днепрян будет заметная команда. Вопрос только в том, успеют ли они сыграться по ходу чемпионата и при этом добиться необходимого результата.

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?

— Очень интересный футбол осенью показывала луганская Заря, которая заслуживает того, чтобы взойти на пьедестал почета, где вручают «серебро». Динамовцам по итогам чемпионата я бы отдал третье место.

— Кто покинет элитный дивизион?

— На данный момент главный претендент на понижение в классе – «Карпаты». Когда их конкуренты проводят хотя бы минимальную селекцию и приглашают новичков, львовяне только теряют футболистов, причем тех, кто был игроками основы.