Прости, Марсело: Ферлан Менди нужен Реалу в каждом матче

Вылет «Сливочных» от «Реал Сосьедада» в четвертьфинале Кубка короля дал много пищи для размышлений.

Тут вам и очередной провальный выход Эдера Милитао, и продолжающийся регресс Хамеса Родригеса, и взрослое решение не праздновать гол от 21-летнего Мартина Эдегора, и отъезд Гарета Бэйла со стадиона задолго до финального свистка - судя по всему, валлиец опять не успевал на тренировку по гольфу.

Но больше всего поразили четыре пропущенных гола «Реала» - ну совершенно дикая вещь при нынешнем положении дел.

Зинедин Зидан после возвращения на пост тренера добился феноменальных успехов именно в защите. В текущем сезоне его «Реал» играет по заветам «Атлетико» - в 23 турах Примеры команда пропустила всего 14 голов. Между прочим, это новый клубный рекорд.

Но стоило Ферлану Менди остаться в запасе, как ни легендарный Серхио Рамос, ни распиаренный Феде Вальверде не спасли ситуацию.

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Интересно, что когда Ферлан только прибыл в Мадрид, то сходу объявил себя «наследником Марсело». Тот факт, что бразильцу всего 31, он один из лучших левых беков за всю историю «Реала» и не намерен уступать кому-то место, его нисколько не смущал.

В принципе, это главное, что нужно знать о Менди - он невероятно уверен в себе. Это качество, наряду с неизменным оптимизмом и страстью к футболу, много раз выручало француза по жизни, в которой поначалу было слишком мало светлых новостей.

Родившись в 45 км от Парижа, Ферлан почти не знал отца. Тот допоздна пропадал на работе, а когда парню было 11, внезапно умер - подвело сердце. Матери пришлось в одиночку воспитывать семерых детей, из которых будущий защитник «Реала» был самым младшим. И, конечно, она тоже попадала домой не раньше семи.

Отдушиной для Ферлана был футбол. Он гонял мяч на каменистом пляже неподалеку от дома, плюс с девяти лет посещал академию «ПСЖ», где поначалу играл центрфорварда и лишь с годами перешел на левый фланг. Эта эволюция позже поможет Менди делать разницу в нападении в «Лионе».

Но задолго до того, как это произойдет, Ферлан едва не стал инвалидом. В 14 лет у него диагностировали воспаление тазобедренного сустава. Все из-за сильного удара в позвоночник и занесенной инфекции. Менди слышал, как врачи между собой обсуждают необходимость ампутации ноги. Он видел испуганные глаза друзей и заплаканную мать, которая помогала ему кое-как передвигаться в инвалидной коляске. И так целых полгода.

Затем операция - и еще шесть месяцев на восстановление. Учиться ходить пришлось с нуля. Лечащий врач прямо заявил, что про футбол нужно забыть и искать другой путь в жизни. Но Ферлан отмахивался от плохих новостей, словно это был дурной сон. Друг детства фулбека Абдулай Дембеле позже признавался, что «абсолютная уверенность Ферлана в выздоровлении поражала всех больше его диагноза».

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Менди не опустил руки даже когда вернулся в академию «ПСЖ» и увидел, что жутко отстает по всем параметрам, и в клубе не дадут ему контракт. На тот момент из его группы в основу уже стучались Адриен Рабьо, Кингсли Коман и даже Пренель Кимпембе, у которого Ферлан ранее выигрывал конкуренцию на левом крае защиты. А вот выздоровевшему вопреки прогнозам врачей Менди в клубе указали на дверь.

Боль, кстати, окончательно прошла только через два года, но Ферлан ни дня себя не жалел. Ради игрового времени в 17 лет он из «ПСЖ» ушел в третьелиговый «Монтуа», где поначалу прослыл высокомерным из-за непоколебимой веры в свои таланты, но позже влился в коллектив и засветился так ярко, что уже через год оказался в «Гавре».

Да, это лишь второй дивизион, но «Гавр» - клуб особенный даже по французским меркам. В разные годы здесь воспитали Димитри Пайета, Стива Манданда, Поля Погба, а за год до трансфера Ферлана именно из «Стад Осеан» уехали покорять мир Рияд Марез и Бенжамен Менди.



ФК Гавр. Ферлан Менди

К слову, эта преемственность Менди на левом фланге обороны «Гавра» еще тогда привлекла внимание французской прессы. И уже тогда L’Equipe отмечал, что парней объединяет разве что лучезарная улыбка. В остальном Бенжамен более мастеровит в плане голевых передач, но подвержен сменам настроения и не всегда дотошен в защите. Ферлан же наоборот - отдает мало ассистов, зато выполняет оборонительную работу со стабильностью робота.

В итоге именно дисциплина предрешила его стремительное восхождение на вершину. После первого же полного сезона в «Гавре» Менди попал в символическую сборную Лиги 2, затем с помпой перешел в «Лион», а еще через год опять оказался в символической сборной, но в этот раз Лиги 1.

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Прошлым летом могло показаться, что «Реал» больше всего работал над трансферами Эдена Азара и Луки Йовича, но по факту именно Менди оказался самым метким попаданием селекционеров.

Потеря Криштиану Роналду, демарш Гарета Бэйла и лишние килограммы Азара больно ударили по атакующей мощи «Сливочных». Чтобы побеждать в новых условиях, команде следовало добиться совершенства в защите.



ФК Реал. Ферлан Менди

Марсело, конечно, великий игрок, но для такого футбола не годился. Более того, его высокая позиция и частые провалы съедали последние силы Серхио Рамоса, который вынужденно выполнял двойной объем работы, страхуя бразильца на фланге. Серхио Регилон - один из ярчайших воспитанников «Реала» последних лет - проблему не решал, поскольку тоже заточен на атаку. А вот Ферлан Менди быстро и по-тихому все разрулил.

В текущем чемпионате «Реал» пропустил 14 голов в 23 турах. При этом в тех 14 играх, когда француз выходил в старте, команда пропустила лишь четырежды. Для контекста, с Марсело 7 пропущенных в 7 матчах.

Ферлан не делает ничего сверхъестественного - в среднем по сезону у него 1.6 отбора, 1.2 перехвата, 1.1 выноса. Обычные цифры, лишь немного большие, чем у конкурента. Гораздо важнее сама позиция Менди - при владении мячом он располагается на порядок глубже Карвахаля и быстрее всех бежит назад при потерях, помогая «Реалу» сохранять компактность в ключевые моменты матчей.

Например, с «Барсой» Менди наглухо закрыл и вынудил уйти в центр самого Месси, а против «Атлетико» не только съел Анхеля Корреа, но и исполнил дебютный ассист в Примере. После этого даже заговорили, мол, Ферлан понемногу раскрепощается в Мадриде.

Глупость, как нам кажется. На деле, Менди всегда готов ломиться вперед, обыгрывать и вырезать кроссы. В прошлом сезоне в «Лионе» он финтил чаще, чем Марсело в «Реале» - 1.8 против 1.3 обводок за матч. Другое дело, что в отличие от бразильца, Ферлан может играть по-разному. И прямо сейчас Зидану нужно, чтобы Менди действовал предельно строго и бдительно.

В конце концов, в открытом футболе нынешнему «Реалу» никогда не победить «Ман Сити», да и других грандов в ЛЧ. Это в Мадриде понимают все, от Флорентино Переса до водителя клубного автобуса. А вот с должным уровнем дисциплины, жесткости и напора все реально. Ферлан Менди, а еще Федерико Вальверде и Каземиро - те парни, которые должны обеспечить «Сливочным» успех в футболе, который ранее годами приносил результат другому мадридскому клубу.



Твиттер Реала

А дальше - кто знает? Менди талантлив, исполнителен и отчаянно трудолюбив. Его инстаграм - это бесконечная череда фото с тренировок и матчей. Никаких загулов или глупых шуток - еще в «Гавре» отмечали, что после болезни для Ферлана каждый день на поле как праздник. И ему всего лишь 24.

Да, с «наследником Марсело» Менди где-то погорячился - все-таки на своем пике бразилец обладал уникальным миксом качеств, которых никаким старанием не компенсируешь. Но вот повторить судьбу Эрика Абидаля в «Барсе» Ферлану, кажется, вполне по силам.

И это, надо сказать, совсем не плохо, учитывая из какого дерьма ему пришлось выкарабкиваться всего-то десять лет назад.

Роман СИНЧУК