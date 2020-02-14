Реал Сосьедад – Мирандес – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
«Реал Сосьедад» - «Мирандес» - 2:1
Голы: Оярсабаль, 9, Эдегор, 42 - Баррозо, 39.
В другом матче 1/2 финала «Атлетик» дома обыграл «Гранаду» со счетом 1:0.
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Мирандес
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Реал Сосьедад).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус (Мирандес).
|9'
|ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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Источник — Sport.ua
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