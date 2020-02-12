Атлетик выиграл у Гранады в первом полуфинале Кубка Испании

Единственный мяч на 42-й минуте забил Икер Муньяин

  • 12.02.2020 23:59
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Атлетик выиграл у Гранады в первом полуфинале Кубка Испании
© Twitter. Арис Адуриц

12 февраля прошел первый матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу. «Атлетик» переиграл дома «Гранаду» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 42-й минуте забил Икер Муньяин. Проводящий последний сезон Арис Адуриц сыграл последний домашний матч кубка в карьере. Ответная игра состоится 5 марта на поле «Гранады».

В другой паре путевку в финал будут оспаривать «Реал Сосьедад» и «Мирандес».

Кубок Испании

1/2 финала. Первый матч

«Атлетик» Бильбао – «Гранада» – 1:0

Гол: Икер Муньяин, 42.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 67), Дани Гарсия (Сан-Хосе, 84), Весга, Икер Муньяин, Иньяки Уильямс.

«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте (Брайс, 85), Санчес, Нева, Гоналон, Эррера, Пуэртас (Вальехо, 46), Сольдадо, Мачис (Жил Диаш, 71), Фернандес.

Предупреждения: Дани Гарсия, 16. Иньяки Уильямс, 29. Диас, 29. Сольдадо, 65. Адурис, 67.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

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Источник — Sport.ua

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