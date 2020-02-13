В первом поединке 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» дома обыграл «Гранаду» со счетом 1:0. Единственный гол забил Муньяин на 42-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Атлетик» — «Гранада» — 1:0
Гол: Муньяин, 42
Лучшие моменты матча Атлетик - Гранада
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Икер Муниаин (Атлетик).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.