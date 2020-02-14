Иван РАКИТИЧ: «Хотел бы поиграть с Роналду. Он - один из лучших в истории»

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич выразил желание однажды поиграть в одной команде с Криштиану Роналду.
«Это великолепно играть в одной команде с Месси. Это действительно особенный футболист, величайший в истории. В любой момент в истории футбола были особенные игроки, и, конечно же, Месси был лучшим за последние 15 лет. Да и, по-моему, он лучший игрок всех времен.
Хотел бы я поиграть с Роналду? Конечно, ведь это тоже один из лучших футболистов в истории. Очень приятно наблюдать за его игрой. Мы все видим, что он вытворяет в «Ювентусе». Считаю его одним из лучших в истории», - сказал Ракитич.
Ранее сообщалось, что «Барселона» летом собирается продать Ракитича. Одним из претендентов на игрока является «Ювентус».
Источник — Bleacher Report
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