Иван РАКИТИЧ: «Хотел бы поиграть с Роналду. Он - один из лучших в истории»

Полузащитник «Барселоны» лестно отозвался о форварде «Ювентуса»

  • 14.02.2020 10:57
  • 438 просмотров
  • 0 комментариев
Иван РАКИТИЧ: «Хотел бы поиграть с Роналду. Он - один из лучших в истории»
© ФК Барселона. Иван Ракитич

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич выразил желание однажды поиграть в одной команде с Криштиану Роналду.

«Это великолепно играть в одной команде с Месси. Это действительно особенный футболист, величайший в истории. В любой момент в истории футбола были особенные игроки, и, конечно же, Месси был лучшим за последние 15 лет. Да и, по-моему, он лучший игрок всех времен.

Хотел бы я поиграть с Роналду? Конечно, ведь это тоже один из лучших футболистов в истории. Очень приятно наблюдать за его игрой. Мы все видим, что он вытворяет в «Ювентусе». Считаю его одним из лучших в истории», - сказал Ракитич.

Ранее сообщалось, что «Барселона» летом собирается продать Ракитича. Одним из претендентов на игрока является «Ювентус».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Bleacher Report

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности