Барселона хочет продать Ракитича

31-летний хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Хорватии Иван Ракитич может сменить клубную прописку.
По данным источника, руководство каталонского клуба планирует продать хорвата, и мадридский «Атлетико» сделает игрока приоритетным подписанием в летнее трансферное окно.
Отметим, что в этом сезоне на счету Ракитича 25 матчей за каталонцев, в которых он забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что Ракитич хотел покинуть Барселону из-за Вальверде.
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Источник — Daily Mail
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