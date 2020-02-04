Барселона хочет продать Ракитича

Хорватского хавбека планирует подписать «Атлетико»

  • 04.02.2020 13:22
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Барселона хочет продать Ракитича
© ФК Барселона. Иван Ракитич

31-летний хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Хорватии Иван Ракитич может сменить клубную прописку.

По данным источника, руководство каталонского клуба планирует продать хорвата, и мадридский «Атлетико» сделает игрока приоритетным подписанием в летнее трансферное окно.

Отметим, что в этом сезоне на счету Ракитича 25 матчей за каталонцев, в которых он забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что Ракитич хотел покинуть Барселону из-за Вальверде.

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Источник — Daily Mail

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