Барселона хочет продать Ракитича

31-летний хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Хорватии Иван Ракитич может сменить клубную прописку.

По данным источника, руководство каталонского клуба планирует продать хорвата, и мадридский «Атлетико» сделает игрока приоритетным подписанием в летнее трансферное окно.

Отметим, что в этом сезоне на счету Ракитича 25 матчей за каталонцев, в которых он забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что Ракитич хотел покинуть Барселону из-за Вальверде.