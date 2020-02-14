ВИДЕО. Как Лунин провел первый месяц в Овьедо

21-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин удачно начал выступления в новом клубе – «Овьедо».

Месяц назад Лунин перешел в клуб из одноименного города на правах аренды и сразу же стал основным.

В январе Лунин сыграл за «Овьедо» 5 матчей, в которых пропустил шесть мячей. Болельщики клуба признали его игроком месяца.