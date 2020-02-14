ВИДЕО. Как Лунин провел первый месяц в Овьедо

21-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин удачно начал выступления в новом клубе – «Овьедо».
Месяц назад Лунин перешел в клуб из одноименного города на правах аренды и сразу же стал основным.
В январе Лунин сыграл за «Овьедо» 5 матчей, в которых пропустил шесть мячей. Болельщики клуба признали его игроком месяца.
Andriy Lunin - Real Oviedo start. pic.twitter.com/IRD17oszSw— - (@MartinO21x) February 12, 2020
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Источник — Sport.ua
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