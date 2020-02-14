ЗУМА: «Однажды Моуриньо сказал, что я бесполезный. Это шокировало меня»

Защитник «Челси» Курт Зума рассказал о том, как с ним общался Жозе Моуриньо, когда возглавлял лондонский клуб.

«Не могу вспомнить, с кем мы играли, но помню, что мы уступили на выезде со счётом 1:3.

На следующий день Моуриньо подозвал меня, мы вместе пошли в его офис, и он спросил, в порядке ли я. Я сказал, что да, а он переспросил, уверен ли я в этом.

Я снова ответил, что уверен, на что он сказал: «Я спрашиваю, потому что на этих выходных ты был бесполезен». Вот, прямо так и сказал. Это шокировал меня, но заставило мгновенно захотеть ответить ему на поле. Я помню, что это задело меня, но и подействовало. Я реально хотел показать ему, что могу отреагировать на поле.

Моуриньо – тот, кто любит победы и использует для их достижения все возможные способы», - сказал Зума.

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