ФОТО. Бритый Особенный! Моуриньо постригся налысо и пояснил, как так вышло

Наставник английского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо постригся налысо и с юмором рассказал, как так получилось:

«Порой хочется прочувствовать холодную погоду. Иногда мне нравится что-то менять. Но в этот раз причина была другой. Я задремал в кресле у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что все очень плохо. Так что я попросил его сбрить все волосы. Надеюсь, что они отрастут снова».

Напомним, ранее бразильский форвард «ПСЖ» Неймар также постригся налысо.