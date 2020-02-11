ФОТО. Бритый Особенный! Моуриньо постригся налысо и пояснил, как так вышло

Наставник английского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо постригся налысо и с юмором рассказал, как так получилось:
«Порой хочется прочувствовать холодную погоду. Иногда мне нравится что-то менять. Но в этот раз причина была другой. Я задремал в кресле у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что все очень плохо. Так что я попросил его сбрить все волосы. Надеюсь, что они отрастут снова».
Напомним, ранее бразильский форвард «ПСЖ» Неймар также постригся налысо.
The Shaven One ✂️😲 pic.twitter.com/y8MfmCgVBU— Metro Sport (@Metro_Sport) February 7, 2020
Источник — Sky Sports
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