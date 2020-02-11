ФОТО. Бритый Особенный! Моуриньо постригся налысо и пояснил, как так вышло

По словам наставника «Тоттенхэма», он задремал в кресле у парикмахера

  • 11.02.2020 11:39
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ФОТО. Бритый Особенный! Моуриньо постригся налысо и пояснил, как так вышло
© Sky Sports. Жозе Моуриньо

Наставник английского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо постригся налысо и с юмором рассказал, как так получилось:

«Порой хочется прочувствовать холодную погоду. Иногда мне нравится что-то менять. Но в этот раз причина была другой. Я задремал в кресле у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что все очень плохо. Так что я попросил его сбрить все волосы. Надеюсь, что они отрастут снова».

Напомним, ранее бразильский форвард «ПСЖ» Неймар также постригся налысо.

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Источник — Sky Sports

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