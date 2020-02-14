Рух отправился на сбор без двух бразильских футболистов

Защитник Сидней и хавбек Габриэл в Турцию не полетели

  • 14.02.2020 10:00
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Рух отправился на сбор без двух бразильских футболистов
© ФК Рух

Лидер Первой лиги после первой части сезона, львовский «Рух», отправился на сбор в Турцию.
 
В составе команды Юрия Бакалова 26 футболистов, среди них – два на просмотре.
 
Бразильские защитник Сидней и хавбек Габриэл с командой не отправились.
 
Вратари: Бандура, Мысак, Ильющенков
 
Защитники: Дуц, Белый, Сакив, Заставный, Романюк, Марушка
 
Полузащитники: Копина, Брикнер, Мартынюк, Коробенко, Калюжный, Мысык, Бойчук, Козловский, Русин, Климчук, Синица, игрок на просмотре, игрок на просмотре
 
Нападающие: Кондраков, Биленький, Эрнест, Кухаревич.

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Источник — ФК Рух Львов

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