Рух отправился на сбор без двух бразильских футболистов

Лидер Первой лиги после первой части сезона, львовский «Рух», отправился на сбор в Турцию.
В составе команды Юрия Бакалова 26 футболистов, среди них – два на просмотре.
Бразильские защитник Сидней и хавбек Габриэл с командой не отправились.
Вратари: Бандура, Мысак, Ильющенков
Защитники: Дуц, Белый, Сакив, Заставный, Романюк, Марушка
Полузащитники: Копина, Брикнер, Мартынюк, Коробенко, Калюжный, Мысык, Бойчук, Козловский, Русин, Климчук, Синица, игрок на просмотре, игрок на просмотре
Нападающие: Кондраков, Биленький, Эрнест, Кухаревич.
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Источник — ФК Рух Львов
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