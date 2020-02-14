Рух отправился на сбор без двух бразильских футболистов

Лидер Первой лиги после первой части сезона, львовский «Рух», отправился на сбор в Турцию.



В составе команды Юрия Бакалова 26 футболистов, среди них – два на просмотре.



Бразильские защитник Сидней и хавбек Габриэл с командой не отправились.



Вратари: Бандура, Мысак, Ильющенков



Защитники: Дуц, Белый, Сакив, Заставный, Романюк, Марушка



Полузащитники: Копина, Брикнер, Мартынюк, Коробенко, Калюжный, Мысык, Бойчук, Козловский, Русин, Климчук, Синица, игрок на просмотре, игрок на просмотре



Нападающие: Кондраков, Биленький, Эрнест, Кухаревич.

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