Давид ПУЦЛИН: «Знаю, что Ворскла – один из лучших клубов Украины»

Новичок «Ворсклы» Давид Пуцлин поделился впечатлениями от перехода в полтавский клуб.
«Когда я пришел, первым моим впечатлением было то, что «Ворскла» - хороший и профессиональный клуб. Это мне понравилось. Поэтому я здесь.
Я слышал о «Ворскле» много хорошего. То, что команда играла в Лиге Европы. Я считаю, что это очень высокое достижение. Я знаю, что «Ворскла» является одним из лучших клубов Украины», - сказал Пуцлин.
Напомним, что Пуцлин подписал с «Ворсклой» контракт на полтора года.
Источник — ФК Ворскла
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