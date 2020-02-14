Давид ПУЦЛИН: «Знаю, что Ворскла – один из лучших клубов Украины»

Новичок «Ворсклы» Давид Пуцлин поделился впечатлениями от перехода в полтавский клуб.

«Когда я пришел, первым моим впечатлением было то, что «Ворскла» - хороший и профессиональный клуб. Это мне понравилось. Поэтому я здесь.

Я слышал о «Ворскле» много хорошего. То, что команда играла в Лиге Европы. Я считаю, что это очень высокое достижение. Я знаю, что «Ворскла» является одним из лучших клубов Украины», - сказал Пуцлин.

Напомним, что Пуцлин подписал с «Ворсклой» контракт на полтора года.