Давид ПУЦЛИН: «Знаю, что Ворскла – один из лучших клубов Украины»

Хорватский футболист доволен, что перешел в полтавский клуб

  • 14.02.2020 09:36
  • 250 просмотров
  • 1 комментарий
Давид ПУЦЛИН: «Знаю, что Ворскла – один из лучших клубов Украины»
© ФК Ворскла. Давид Пуцлин

Новичок «Ворсклы» Давид Пуцлин поделился впечатлениями от перехода в полтавский клуб. 

«Когда я пришел, первым моим впечатлением было то, что «Ворскла» - хороший и профессиональный клуб. Это мне понравилось. Поэтому я здесь.

Я слышал о «Ворскле» много хорошего. То, что команда играла в Лиге Европы. Я считаю, что это очень высокое достижение. Я знаю, что «Ворскла» является одним из лучших клубов Украины», - сказал Пуцлин.

Напомним, что Пуцлин подписал с «Ворсклой» контракт на полтора года. 

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Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 09:50
    0
    Когда это было? Во сне? На яву?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 09:50
    0
    Когда это было? Во сне? На яву?
    Ссылка
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