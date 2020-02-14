Ибрагимович пропустит второй полуфинальный матч с Ювентусом

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович не сыграет во втором матче 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом».
У Златана перебор желтых карточек в турнире. Швед получил предупреждение в первом матче с «Ювентусом» (1:1) за фол на Маттейсе де Лигте.
До этого Ибрагимович был наказан желтой карточкой в четвертьфинальном матче с «Торино» (4:2).
Также второй матч пропустит защитник Тео Эрнандес, у которого также перебор карточек.
Ответная встреча состоится 4 марта в Турине.
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Источник — Football-Italia
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