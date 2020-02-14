Ибрагимович пропустит второй полуфинальный матч с Ювентусом

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович не сыграет во втором матче 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом».

У Златана перебор желтых карточек в турнире. Швед получил предупреждение в первом матче с «Ювентусом» (1:1) за фол на Маттейсе де Лигте.

До этого Ибрагимович был наказан желтой карточкой в четвертьфинальном матче с «Торино» (4:2).

Также второй матч пропустит защитник Тео Эрнандес, у которого также перебор карточек.

Ответная встреча состоится 4 марта в Турине.