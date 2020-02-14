Мино РАЙОЛА: «Погба не может сбежать из МЮ, когда они в трудном положении»

Агент французского футболиста рассказал о том, когда его подопечный сменит клуб

  • 14.02.2020 07:50
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Мино РАЙОЛА: «Погба не может сбежать из МЮ, когда они в трудном положении»
© AS. Мино Райола

Агент Поля Погба Мино Райола порассуждал о возможном переходе француза из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус».

«В Италии Поль чувствует себя как дома. Он бы не был против вернуться в «Ювентус», но мы посмотрим, что будет после Евро.

Поль хочет играть на высочайшем уровне, но он не может сбежать из МЮ, когда они в трудном положении», - сказал Райола.

В текущем сезоне Погба провел за МЮ 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт французского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба в «Ювентус» за €140 миллионов.

 

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Источник — Goal.com

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