Манчестер Юнайтед готов продать Погба в Ювентус за €140 миллионов

«Манчестер Юнайтед» намерен заработать €140 миллионов на продаже 26-летнего французского хавбека Поля Погба в туринский «Ювентус».

В стане «красных дьяволов» видят замену Погба в лице Бруну Фернандеша, которого английский клуб выкупил из «Спортинга» в зимнее трансферное окно.

Поль защищает цвета «МанЮнайтед» с лета 2016-го года, перейдя из «Ювентуса» за €105 миллионов.

В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт французского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.