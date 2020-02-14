Криштиану РОНАЛДУ: «Трудная игра с Миланом. Но второй матч проведем дома»

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после первого матча полуфинала Кубка Италии против «Милана» (1:1). Напомним, что Роналду в компенсированное время сравнял счет, забив мяч с пенальти.

«Сложный матч, но мы остаемся едины, как команда. Впереди нас ждет ответный матч дома, при поддержке наших болельщиков мы постараемся выйти в финал Кубка Италии», - написал Роналду в Instagram.

Второй матч состоится в Турине 4-го марта.