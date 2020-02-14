Криштиану РОНАЛДУ: «Трудная игра с Миланом. Но второй матч проведем дома»

Форвард «Ювентуса» решительно настроен выйти в финал Кубка Италии

  • 14.02.2020 07:30
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Криштиану РОНАЛДУ: «Трудная игра с Миланом. Но второй матч проведем дома»
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после первого матча полуфинала Кубка Италии против «Милана» (1:1). Напомним, что Роналду в компенсированное время сравнял счет, забив мяч с пенальти.

«Сложный матч, но мы остаемся едины, как команда. Впереди нас ждет ответный матч дома, при поддержке наших болельщиков мы постараемся выйти в финал Кубка Италии», - написал Роналду в Instagram.

 

Второй матч состоится в Турине 4-го марта.

 

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Источник — Sport.ua

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