В субботу, 15-го февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Норвич» примет «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Карроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Норвич» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Норвич» – «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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