Десна – Чжэцзян Гринтаун – 3:2. Видео голов и обзор матча

Черниговская «Десна» провела первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Александра Рябоконя был китайский «Чжэцзян Гринтаун». Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу «северян».
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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