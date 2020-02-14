Карпаты – Динамо-Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 14 февраля, львовские «Карпаты» проведут очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Романа Санжара будет белорусский «Динамо-Брест», за который выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей