Ангелина КАЛИНИНА: «Начинаю сильно нервничать, когда думаю о рейтинге»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свое выступление на турнире ITF в Мидленде, где дошла до финала, после чего отказалась от выхода на корт из-за травмы.

«Для меня не есть очень хорошо, когда я слишком много думаю о рейтинге. Не важно, играю на 25-тысячнике, 100-тысячнике или турнире Большого Шлема, для меня главное - это сфокусироваться на том, что мне нужно делать. Я начинаю сильно нервничать, когда думаю о рейтинге.

Я очень рада выступать на американских турнирах ITF. Здесь всегда очень хорошая организация. Мне бы очень хотелось видеть подобные турниры у нас в Европе», - сказала Калинина.