Ангелина КАЛИНИНА: «Начинаю сильно нервничать, когда думаю о рейтинге»

Украинка – о своих последних выступлениях

  • 14.02.2020 03:17
  • 56 просмотров
  • 0 комментариев
Ангелина КАЛИНИНА: «Начинаю сильно нервничать, когда думаю о рейтинге»
© БТУ. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свое выступление на турнире ITF в Мидленде, где дошла до финала, после чего отказалась от выхода на корт из-за травмы.

«Для меня не есть очень хорошо, когда я слишком много думаю о рейтинге. Не важно, играю на 25-тысячнике, 100-тысячнике или турнире Большого Шлема, для меня главное - это сфокусироваться на том, что мне нужно делать. Я начинаю сильно нервничать, когда думаю о рейтинге.

Я очень рада выступать на американских турнирах ITF. Здесь всегда очень хорошая организация. Мне бы очень хотелось видеть подобные турниры у нас в Европе», - сказала Калинина.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — baseline.tennis.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности