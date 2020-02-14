Николасвилл. Калинина не смогла выйти в четвертьфинал

23-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступление на турнире ITF в американском Николасвилле.
В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила американке Клер Лю. Поединок длился 1 час и 20 минут.
Николасвилл, 1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Клер Лю (США) – 1:6, 4:6
Напомним, ранее Калинина в двух сетах обыграла 24-летнюю американку Джейми Леб.
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Источник — Sport.ua
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