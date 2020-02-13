Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Николасвилле

23-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №136) пробилась в 1/8 финала турнира ITF в американском Николасвилле.
В поединке 1/16 финала соревнований Калинина в двух сетах обыграла 24-летнюю американскую спортсменку Джейми Леб (WTA №279) — 6:2, 7:6 (7:4).
Поединок длился 1 час 48 минут.
В 1/8 финала турнира Калинина сыграет с 19-летней американкой Клер Лю (WTA №289).
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Источник — Sport.ua
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