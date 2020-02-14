Олег ФЕДОРЧУК: «Перестройка в Шахтере назрела»

Главный тренер «Энергии» Олег Федорчук считает, что в донецком «Шахтере» назрела серьезная перестройка:

«Уход Фонсеки застал «Шахтер» врасплох. С ним у горняков был другой план развития. Что касается Каштру, то он временщик. У него мало тренерской практики на высшем уровне.

Украинских специалистов с такой практикой на работу в УПЛ не берут. Просто приход Каштру в «Шахтер» всех там устроил, ведь он работает с тем, что есть, и не идет на конфликт. А зачастую ведь без конфликтов не бывает решения проблемы, не бывает правильных ответов.

Тайсон, к примеру, пошел на конфликт. Перестройка в «Шахтере» назрела, и нового тренера клуб будет искать. Более того, основным лидерам горняков требуется замена. Может, и стратегическое направление «Шахтеру» необходимо изменить и прекратить делать основную ставку на бразильцев.

Сейчас Бразилия в футбольном плане уже не та. Бразильские игроки отлично чувствуют себя в чемпионате Бразилии и в Европу особо не стремятся. В Европе нынче трудно найти хотя бы один еще такой же клуб, как «Шахтер», настолько полагающийся на бразильцев».

Ранее Федорчук прокомментировал решение Алексея Михайличенко перевести Тамаша Кадара в дубль «Динамо».