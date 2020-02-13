Олег ФЕДОРЧУК: «Михайличенко проявил характер»

Известный тренер – о работе Алексея Михайличенко

  • 13.02.2020 23:23
  • 1079 просмотров
  • 1 комментарий
Олег ФЕДОРЧУК: «Михайличенко проявил характер»
© fcdynamo.kiev.ua

Известный тренер Олег Федорчук прокомментировал решение Алексея Михайличенко перевести Тамаша Кадара в дубль «Динамо»:

«Для Михайличенко сейчас наступает час икс. Летом команда его, как тренера, не приняла. Осенью Михайличенко, который 10 лет не имел тренерской практики, вынужден был стать мягче, и команда прибавила, почувствовала игру. То, что он сделал сейчас с Кадаром, означает – коуч проявил характер.

Михайличенко не позавидуешь – ему обязательно надо дать результат, и это при том, что «Динамо» потеряло Беседина и Бурду, при том, что он попал на пик кризиса в клубе. Но и жалеть Михайличенко не стоит – он знал, на что шел. Если у него все выйдет, он останется на посту надолго».

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.02.2020 23:50
    +2
    Охренеть, какое грамотное решение принял Лесик. Правда для этого ему понадобилось чтоб Кадар напривозил кучу мячей в ворота Динамо. "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.02.2020 23:50
    +2
    Охренеть, какое грамотное решение принял Лесик. Правда для этого ему понадобилось чтоб Кадар напривозил кучу мячей в ворота Динамо. "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"
    Ссылка
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