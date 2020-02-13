Олег ФЕДОРЧУК: «Михайличенко проявил характер»

Известный тренер Олег Федорчук прокомментировал решение Алексея Михайличенко перевести Тамаша Кадара в дубль «Динамо»:
«Для Михайличенко сейчас наступает час икс. Летом команда его, как тренера, не приняла. Осенью Михайличенко, который 10 лет не имел тренерской практики, вынужден был стать мягче, и команда прибавила, почувствовала игру. То, что он сделал сейчас с Кадаром, означает – коуч проявил характер.
Михайличенко не позавидуешь – ему обязательно надо дать результат, и это при том, что «Динамо» потеряло Беседина и Бурду, при том, что он попал на пик кризиса в клубе. Но и жалеть Михайличенко не стоит – он знал, на что шел. Если у него все выйдет, он останется на посту надолго».
Источник — Footboom
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