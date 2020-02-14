Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Все более комфортно чувствую себя в Аталанте»

В 24-м туре Серии А «Аталанту» Руслана Малиновского ждет важный матч против «Ромы».

Малиновский поделился ожиданиями от матча:

«В этом матче нас интересует только один результат, я даже не хочу думать о других. Мы также выиграли у них в матче первого круга, со счетом 2:0.

Мы хорошо подготовились, а играть будем перед своими болельщиками, перед которыми я забил свой первый гол в Серии А, который никогда не забуду. Это будет классическая игра за 6 очков.

Последние 4 месяца были нелегкими для моей жены Роксаны, но в этой команде я чувствую себя все более и более комфортно».

В 23-м туре Серии А гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Фиорентиной».