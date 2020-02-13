Бутко назвал своего младшего сына Златаном

Старшего сына защитника зовут Миланом

  • 13.02.2020 22:46
  • 757 просмотров
  • 3 комментария
Бутко назвал своего младшего сына Златаном
© shakhtar.com. Богдан Бутко

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко во второй раз стал отцом. Новорожденного сына назвали Златаном.

«Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувства переполняют!», - заявил Бутко.

Отметим, что старшего сына Бутко зовут Миланом.

Ранее сообщалось о том, что переход Бутко в «Лех» сорвался.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 13.02.2020 22:52
    +1
    Ех, Бодя..., Бодя... А своє ім'я на Кріштіану поміняти не хочеш?
    Ссылка
    Колобок
    online
      Колобок, 13.02.2020 22:51
    +3
    Мирча, Дарио, Ринат, Дамир.. Сколько имен прекрасных проигнорировал..
    Ссылка
    chackk
    online
      chackk, 13.02.2020 22:47
    -3
    Правильне ім'я для майбутнього футболиста,да і гарне...
    Ссылка
    Колобок
    online
      Колобок, 13.02.2020 22:51
    +3
    Мирча, Дарио, Ринат, Дамир.. Сколько имен прекрасных проигнорировал..
    Ссылка
    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 13.02.2020 22:52
    +1
    Ех, Бодя..., Бодя... А своє ім'я на Кріштіану поміняти не хочеш?
    Ссылка
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