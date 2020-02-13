Бутко назвал своего младшего сына Златаном

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко во второй раз стал отцом. Новорожденного сына назвали Златаном.

«Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувства переполняют!», - заявил Бутко.

Отметим, что старшего сына Бутко зовут Миланом.

Ранее сообщалось о том, что переход Бутко в «Лех» сорвался.