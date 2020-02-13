Бутко назвал своего младшего сына Златаном

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко во второй раз стал отцом. Новорожденного сына назвали Златаном.
«Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувства переполняют!», - заявил Бутко.
Отметим, что старшего сына Бутко зовут Миланом.
Ранее сообщалось о том, что переход Бутко в «Лех» сорвался.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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