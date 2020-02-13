Элина Свитолина – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 14 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Хуахине в одиночном разряде.



В 1/4 финала соперницей Свитолиной, которая возглавляет посев, станет японка Нао Хибино (№84 WTA).



Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву, после матча Магда Линетт – Ван Сиюй.





Ранее девушки встречались один раз, Свитолина добыла уверенную победу (Гонконг-2018).



Победительница матча в 1/2 финала сыграет против победительницы матча Ван Цян (№27 WTA) – Леони Кунг (№283 WTA).



Отметим, что выход в полуфинал гарантирует Свитолиной сохранение четвертого места в рейтинге WTA.

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