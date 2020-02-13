ФОТО. Умеют делать бизнес. Топ-3 трансфера Аякса

В амстердамском клубе знают, как выгодно продавать своих футболистов

  • 13.02.2020 17:17
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ФОТО. Умеют делать бизнес. Топ-3 трансфера Аякса
© ФК Челси. Хаким Зиеш

В четверг, 13-го февраля, было официально объявлено о том, что 26-летний вингер «Аякса» Хаким Зиеш летом перейдет в лондонский «Челси» за €40 миллионов без учета бонусов.

Впрочем, это не самый дорогой трансфер в истории «Аякса». В последнее время амстердамский клуб доказал, что умеет делать бизнес.

В частности, «Аякс» продал 22-летнего Френки де Йонга в «Барселону» за €75 миллионов. Сделка состоялась в январе 2019-го, а в стан «блаугранас» де Йонг перебрался летом.

За своего воспитанника Маттейса де Лигта «Аякс» может получить более €85 миллионов. Летом 2019-го года нидерландский клуб продал де Лигта в туринский «Ювентус» за €75 миллионов плюс €10 миллионов в качестве бонусов.

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Источник — Instagram

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