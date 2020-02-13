Габи КИКИ: «Травлю Милевского. Говорю, Миля — слабый футболист»

Камерунский одноклубник форварда «Динамо-Брест» рассказал о взаимоотношениях с украинцем

  • 13.02.2020 16:38
  • 1598 просмотров
  • 2 комментария
Габи КИКИ: «Травлю Милевского. Говорю, Миля — слабый футболист»
© ФК Динамо-Брест. Габи Кики

24-летний камерунский полузащитник «Динамо-Брест» Габи Кики поделился мнением о 35-летнем украинском форварде команды Артеме Милевском.

«Артем — мой лучший друг. И когда идет матч, Миля — тот человек, на которого нужно ориентироваться. У него есть характер.

Мы много шутим друг над другом. После тренировок в раздевалке у нас обычно лежит много фруктов. Однажды Миля увидел гору бананов. Он взял огромную гроздь и сказал, что никому есть ее нельзя. Бананы для Кики. А на следующий день бананов не оказалось. Он подошел ко мне и со смехом спросил: «Ну что, Кики, нет бананов?» А я из рюкзака достаю банан и говорю: «Есть! Держи!».

Я его травлю иначе. Все же знают, что Миля не любит проигрывать. Если он ошибается на тренировках или в играх с передачами, финтами, я всегда говорю: «Миля — слабый футболист». Он в ответ заводится: «Кики! Я тебя убью сейчас, Кики!». Но так стоит шутить, когда Артем не слишком расстроен.

Милевский — большой игрок, который достиг в футболе того, чего я еще не смог. И я уважаю его как большого брата. Артем меня опекает. Недавно я выложил в Instagram фотографию с Милей и написал, что это мой друг. Люди начали писать не очень приятные вещи, что он не может быть моим другом, что он расист. Но это ревность и зависть. Все хотят быть рядом с таким человеком. Да и вообще, они могут говорить, что хотят. Я все равно буду делать то, что хочу», — отметил Кики.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Dukalis12
      Dukalis12, 13.02.2020 17:16
    0
    Тайсону покажите!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 16:59
    0
    с таким чувством юмора хорошо что у них есть деньги
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 13.02.2020 17:16
    0
    Тайсону покажите!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 16:59
    0
    с таким чувством юмора хорошо что у них есть деньги
    Ссылка
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