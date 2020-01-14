Одноклубник — Милевскому: «С днем рождения, мой любимый расист»

24-летний камерунский защитник «Динамо-Брест» Габи Кики оригинально поздравил украинского нападающего белорусского клуба Артема Милевского с 35-летием.
«Надеюсь, ты сохранил банан для меня. С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем», — написал Кики в Instagram.
В минувшем сезоне Милевский в составе «Динамо-Брест» завоевал золотые медали чемпионата Беларуси.
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Источник — Instagram
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