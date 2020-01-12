ФОТО. Милевскому исполнилось 35

Украинский форвард празднует день рождения

  • 12.01.2020 11:24
  • 994 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Милевскому исполнилось 35
© Instagram. Артем Милевский

В воскресенье, 12-го января, украинскому форварду «Динамо-Брест» Артему Милевскому исполнилось 35 лет.

На протяжении карьеры Милевский выступал за «Борисфен-2», киевское «Динамо», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно» и «Кишварду». Сейчас футболист защищает цвета белорусского клуба «Динамо-Брест».

В активе Милевского 50 матчей в составе сборной Украины, где он забил 8 мячей.

«35. Все впереди! Спасибо всем заранее за поздравления!», — написал Милевский в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35🙏,vse vperedi!!!!vsem spasibo zaranee za pozdravleniya!!!🤝🤪

Публикация от timi1010 (@timi1010)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 12.01.2020 11:35
    0
    Поздравляю от всей души Артема просьба, не плодись оставайся собой до самой старости, до 45-и
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 12.01.2020 11:28
    -1
    Трындец, старик
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 12.01.2020 11:35
    0
    Поздравляю от всей души Артема просьба, не плодись оставайся собой до самой старости, до 45-и
    Ссылка
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