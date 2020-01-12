ФОТО. Милевскому исполнилось 35

В воскресенье, 12-го января, украинскому форварду «Динамо-Брест» Артему Милевскому исполнилось 35 лет.

На протяжении карьеры Милевский выступал за «Борисфен-2», киевское «Динамо», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно» и «Кишварду». Сейчас футболист защищает цвета белорусского клуба «Динамо-Брест».

В активе Милевского 50 матчей в составе сборной Украины, где он забил 8 мячей.

«35. Все впереди! Спасибо всем заранее за поздравления!», — написал Милевский в Instagram.