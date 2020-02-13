Элина СВИТОЛИНА: «Соревнуемся с Монфисом, кто из нас выиграет»

Украинская теннисистка прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Хуахине

  • 13.02.2020 15:57
  • 540 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Соревнуемся с Монфисом, кто из нас выиграет»
© Thailand Open. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Таиланде.

«Сегодня я хорошо чувствовала себя на корте и хорошо сыграла. Довольна тем, как в начале матча я сумела прибавить. Думаю, именно это и было ключевым моментом в поединке.

В чем разница между выступлениями днем и вечером? Нужно адаптироваться, особенно на подбросе мяча в темное время. Но я довольна, что сегодня играла попозже, когда было уже прохладнее. Вообще, оба варианта по-своему хороши. Если играешь днем, то потом есть больше свободного времени.

Соревнуемся ли мы с Монфисом, кто из нас выиграет на этой неделе? Да, он выиграл титул на прошлой неделе и сейчас выступает в Роттердаме. Я со своей стороны постараюсь приложить все усилия, чтобы выиграть. Так что дух соперничества очень велик», — отметила Свитолина.

В 1/4 финала соревнований Элина Свитолина сыграет против восьмой сеяной Нао Хибино из Японии (WTA №84).

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Vytas Mesk
      Vytas Mesk, 13.02.2020 16:34
    -1
    Вот так и уходят девушки от украинцев. Где ее родители и как ее воспитали.
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