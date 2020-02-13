Хуахин. Свитолина легко преодолела второй круг

Лучшая украинская теннисистка в двух сетах разобралась с австралийкой Сторм Сандерс

  • 13.02.2020 14:49
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Хуахин. Свитолина легко преодолела второй круг
© Thailand Open. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) продолжает борьбу на турнире международной серии в Хуахине.
 
Во втором круге 25-летняя украинка в легких двух сетах одолела Сторм Сандерс (№319 WTA) из Австралии.
 
Хуахин. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Сторм Сандерс (Австралия) – 6:1, 6:2

Серия противостояний Свитолиной с низкорейтинговыми теннисистками немного затянулась, но на подобных турнирах в первых раундах подобное случается. 

Сегодняшний поединок был односторонним, соперница украинки не сумела показать своей лучшей игры, а без этого теннисистке такого уровня победить Элину не представляется возможным.

На каждое выигранное очко Сандерс Свитолина отвечала двумя, по большому счету, это полнейшая деклассация. 

У австралийки полностью отсутствовала первая подача, чем прекрасно пользовалась украинка. В стартовой партии Сторм проиграла все свои геймы, во второй – получила два брейка.

Яркий ответ тем, кто критиковал Элину за отсутствие разгромных результатов в матчах против теннисисток из третьей сотни и ниже. К слову, Элина не проигрывала таким соперницам с 2013 года, когда она сама еще находилась за пределами топ-100.

Матч завершился за 57 минут, что больше напоминает стиль поединков в участием Даяны Ястремской. Любопытно, что предыдущий раз Свитолина менее чем за час заканчивала матч своей победой против той же Ястремской на US Open-2019. А если копнуть еще глубже, то Элина до матча против Даяны в такие сжатые сроки разобралась со своей будущей соперницей Нао Хибино (второй круг Гонконга-2018, 57 минут).
 
В 1/4 финала украинка сыграет против восьмой сеяной японки Нао Хибино (№84 WTA).

Ранее Свитолина проиграла в матче парного разряда.

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Источник — Sport.ua

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