ВИДЕО. Свитолина за один час разгромила австралийку Сандерс в Таиланде

Смотрите видеофрагменты лучших эпизодов матча стадии 1/8 финала

  • 13.02.2020 15:41
  • 743 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Свитолина за один час разгромила австралийку Сандерс в Таиланде
© Twitter. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 4) преодолела второй круг на турнире WTA International в Хуахине (Таиланд).
 
Во втором круге 25-летняя украинка быстро в двух сетах одолела Сторм Сандерс (WTA 319) из Австралии со счетом 6:1, 6:2.

Смотрите видеофрагменты лучших эпизодов матча стадии 1/8 финала.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    NM16071
      NM16071, 13.02.2020 16:50
    +1
    Розгромила 319 ракетку світу
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    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 13.02.2020 16:37
    0
    Яскрава , непересічна перемога , такі пам'ятають до кінця життя .
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    NM16071
      NM16071, 13.02.2020 16:50
    +1
    Розгромила 319 ракетку світу
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 13.02.2020 16:37
    0
    Яскрава , непересічна перемога , такі пам'ятають до кінця життя .
    Ссылка
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