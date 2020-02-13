ВИДЕО. Свитолина за один час разгромила австралийку Сандерс в Таиланде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 4) преодолела второй круг на турнире WTA International в Хуахине (Таиланд).
Во втором круге 25-летняя украинка быстро в двух сетах одолела Сторм Сандерс (WTA 319) из Австралии со счетом 6:1, 6:2.
Смотрите видеофрагменты лучших эпизодов матча стадии 1/8 финала.
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Источник — Sport.ua
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