Бавария затеяла революцию. Летом мюнхенцы кардинально поменяют состав

В последние годы «Бавария» не особо охотно меняла состав. Клуб долгие годы продолжал делать ставку на Арьена Роббена и Франка Рибери, да и в целом заслуженные ветераны всегда имели преимущество в количестве игровой практики над более молодыми партнерами. Но все идет к тому, что летом мюнхенцы проведут настоящую кадровую революцию.

Вчера одно из ведущих немецких изданий Bild поведало о планах «Баварии» на летнее трансферное окно. Выделим из него основные моменты, и оценим, какие последствия будут у этих решений.

Прощание с рядом ветеранов. Переговоры о новых контрактах Мюллера и Нойера никто форсировать не будет

В первую очередь, мюнхенцы хотят избавиться от опытных игроков, которые с каждым годом только регрессируют. Речь идет о Хави Мартинесе, Тьяго Алькантаре и Жероме Боатенге. По каждому из них «рекордмайстеры» готовы принимать предложения.

Вернуть Мартинеса намерен его родной «Атлетик», а по Боатенгу еще зимой переговоры вел «Арсенал». Уход каждого из них практически неизбежен. По Алькантаре все чуть сложнее. У воспитанника «Барселоны» еще есть шанс доказать свою профпригодность во второй половине сезона, да и каких-то конкретных предложений по нему у клуба нет.

Это все выглядит абсолютно логичной реакцией «Баварии» на не самые удачные выступления команды в текущем сезоне в Бундеслиге. Тот же Боатенг «привозит» практически в каждом матче, а 31-летний Хави Мартинес попросту не выдерживает конкуренции с более молодыми коллегами. К тому же все эти игроки входят в топ-10 самых высокооплачиваемых в команде, а мюнхенцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость для новых подписаний.

Что касается новых контрактов Томаса Мюллера и Мануэля Нойера, которые истекают летом 2021 года, то клуб не станет форсировать переговоры. В «Баварии» многим очень не понравилась ситуация, когда Нойер отказался уступить часть игрового времени купленному у «Шальке» Александру Нюбелю. По Мюллеру будет приниматься решение уже после завершения сезона. В клубе никто не исключает даже продажи Томаса.

Вероятен уход Алабы. Толиссо будет выставлен на трансфер

Но не только с ветеранами планирует расставаться «Бавария». Есть еще два футболиста, открытых для продажи.

Летом 2017 года экс-хавбек «Лиона» Корентен Толиссо стал самым дорогим игроком в истории «Баварии» на тот момент – 41,5 миллиона евро. Но за прошедшие два с половиной года он так и не оправдал вложенных инвестиций. Всему виной постоянные травмы и слишком высокая конкуренция на позиции. В «Баварии» считают, что Йозуа Киммих и Леон Горецка смотрятся куда более предпочтительно.



Твиттер Баварии. Давид Алаба

Также «Бавария» может солидно заработать на продаже Давида Алабы. Ранее один из лучших левых защитников мира был неприкасаемой фигурой, но сейчас ситуация изменилась. Из-за травм Никласа Зюле и Люки Эрнандеса австриец практически весь сезон проводит в центре обороны, а его место занял 19-летний Альфонсо Дэвис. Канадец настолько сильно впечатлил руководство клуба и тренерский штаб, что они готовы теперь сделать на него ставку.

Еще раньше Алаба заявлял, что когда-то хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. Теперь его желание может сбыться. «Бавария» не против хорошо заработать на Давиде, а вырученные деньги потратить на укрепление центра обороны.

«Бавария» не станет выкупать Филиппе Коутиньо

Звездный бразилец так и не оправдал ожиданий «Баварии». Дело в том, что Коутиньо банально не подходит под футбол Ханса-Дитера Флика, который требует от каждого игрока постоянного высокого прессинга и борьбы за мяч в каждой зоне. В данном компоненте экс-звезда «Ливерпуля» солидно уступает всем остальным полузащитникам «Баварии».



Твиттер Баварии

Этим и объясняется тот факт, что матчи против всех прямых конкурентов Коутиньо начинает на скамейке запасных, а выходит на поле, в лучшем случае, на последние полчаса. В этом сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов, но все результативные действия пришлись на матчи против команд, которые находятся во второй половине турнирной таблицы.

В арендном соглашении с «Барселоной» прописана опция выкупа аж в 120 миллионов евро. Каталонцы готовы снизить сумму до 80 миллионов, но даже столько «Бавария» платить не готова.

На трансферном рынке будет делаться ставка на молодежь. Уже есть три приоритетные цели

В плане покупок «Бавария» серьезно настроена на омоложение состава. В клубе уже очертили три главных цели на лето: 20-летний центрхав «Байера» Кай Хаверц, 19-летний правый защитник «Аякса» Серджиньо Дест и центральный защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано.

Наибольшие сомнения пока что вызывает кандидатура Хаверца. «Бавария» уже очень давно хочет переманить таланта леверкузенцев, но ее отпугивает запрашиваемая цена – 130 миллионов евро. К тому же «рекордмайстеры» понимают, что стоимость может возрасти, если Кай удачно выступит на Евро-2020. Сбить цену будет крайне трудно, поскольку интерес к Хаверцу также проявляет «Ливерпуль», готовый заплатить столько, сколько запрашивает «Байер».

В данном вопросе руководство «Баварии» пока не пришло к единому мнению. Одна часть считает, что Хаверцу по силам окупить такие серьезные траты, а другая уверенна, что не стоит платить так много за столь молодого исполнителя.

В лице Деста мюнхенцы видят отличный трансфер на перспективу. Если Алаба все же будет продан, американец благодаря своей универсальности будет альтернативным вариантом на оба фланга обороны. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич лично просматривал Деста, и фулбек сумел его удивить.



Твиттер Лейпцига. Дайо Упамекано - одна из главных трансферных целей «Баварии».

Дайо Упамекано также уже давно находится на радаре «Баварии», а его контракт с «быками» истекает летом 2021 года. Продлевать действующее соглашение француз не намерен, поэтому после завершения сезона «РБ Лейпциг» будет вынужден его продать. Но тут мюнхенцам придется выдержать конкуренцию с целым рядом клубов из АПЛ. В пользу «Баварии» говорит тот факт, что сам Упамекано не против остаться в Германии.

Трансфер француза необходим мюнхенцам, поскольку после продажи Боатенга «Бавария» останется с двумя номинальными центрбеками в составе.

Игроки академии должны получать больше игрового времени

Два года назад «Бавария» открыла новый учебный центр, поэтому в клубе рассчитывают, что вложенные средства должны начать приносить плоды. Фактически, последними выпускниками академии, которые пробились в основу являются Давид Алаба и Томас Мюллер. И это очень печально.

Сейчас в молодежной команде играет ряд очень одаренных футболистов. Речь о нападающем Джошуа Зиркзее, который забил 2 гола в Бундеслиге первыми 2 ударами, центрхаве из Новой Зеландии Сарпите Сингхе, вингере Леоне Даяку и центральном защитнике Ларсе-Лукасе Маи.

Генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге рассчитывает, что каждый из них будет получать больше игрового времени в официальных матчах.

Клуб и дальше планирует доверять Флику

Никакой смены тренера летом в «Баварии» ждать не стоит. Руководству очень нравится то, в какой футбол команда играет при Флике, поэтому ему в конце сезона будет предложен новый контракт.



Твиттер Баварии. Томас Мюллер

Это очень правильное и взвешенное решение. Флик действительно сильно изменил игру «Баварии», которая стала более компактно обороняться и лучше использовать свои козыри в атаке. Чего только стоит возрождение Томаса Мюллера, который с 12 голевыми передачами является лучшим ассистентом лиги.

В клубе считают, что у 54-летнего специалиста есть ДНК «Баварии», чего нет у любого другого свободного тренера.

Илья КВИТКИН