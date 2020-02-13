ФОТО. Даяна Ястремская похвасталась пикантным снимком

Юная украинская теннисистка не чурается эротики

  • 13.02.2020 14:14
  • 7570 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Даяна Ястремская похвасталась пикантным снимком
© ФТУ. Даяна Ястремская

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская похвасталась пикантной фотографией в своем Instagram.

Снимок Даяна прокомментировала исключительно с помощью эмодзи.

Ранее Ястремская выступила за сборную Украины в последних матчах Кубка Федерации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙏🏼💬 #life#appreciate#girl#girlpower#instagood#mood#odessa#tennis

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 13.02.2020 15:21
    0
    Я ще в Естонії помітив що в нас найгарніша збірна серед жінок!!! А в Даяни фігура-огонь!!!
    Ссылка
    Publius
      Publius, 13.02.2020 14:57
    +1
    Явно после окончания теннисной карьеры хочет стать моделью. Может и получится.
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 13.02.2020 14:21
    +5
    Красунька наша
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.02.2020 14:19
    +7
    Хорошенькая!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.02.2020 14:19
    +7
    Хорошенькая!!!!!!
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 13.02.2020 14:21
    +5
    Красунька наша
    Ссылка
    Publius
      Publius, 13.02.2020 14:57
    +1
    Явно после окончания теннисной карьеры хочет стать моделью. Может и получится.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 13.02.2020 15:21
    0
    Я ще в Естонії помітив що в нас найгарніша збірна серед жінок!!! А в Даяни фігура-огонь!!!
    Ссылка
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