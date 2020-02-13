ФОТО. Даяна Ястремская похвасталась пикантным снимком

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская похвасталась пикантной фотографией в своем Instagram.
Снимок Даяна прокомментировала исключительно с помощью эмодзи.
Ранее Ястремская выступила за сборную Украины в последних матчах Кубка Федерации.
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Источник — Instagram
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