Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мы сделали это»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над сборной Эстонии (2:1) в матче Кубка Федерации.
«Мы сделали это. Невероятная поддержка. Лучшая поддержка», — написала Ястремская в Instagram.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.