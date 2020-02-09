Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мы сделали это»

Украинская теннисистка подвела итоги поединков Кубка Федерации

  • 09.02.2020 08:42
  • 280 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мы сделали это»
© Instagram. Даяна Ястремская

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над сборной Эстонии (2:1) в матче Кубка Федерации.

«Мы сделали это. Невероятная поддержка. Лучшая поддержка», — написала Ястремская в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We got it 💪🏼🐯🇺🇦 crazy support! The best support! #fedcup#teamukraine#fight

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.02.2020 09:05
    0
    Просто умнички, наши девочки-красавицы!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.02.2020 09:05
    0
    Просто умнички, наши девочки-красавицы!
    Ссылка
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