Паоло МАЛЬДИНИ: «Мы довольны работой Пиоли»

Директор «Милана» Паоло Мальдини выразил поддержку главному тренеру команды Стефано Пиоли.
«В данный момент мы довольны работой Пиоли, и мы надеемся, что вторая часть сезон будет пройдена хорошо. В мае мы уже будем планировать следующий сезон», - сказал Мальдини.
Ранее сообщалось, что Мальдини поддержал кандидатуру Андрея Шевченко на пост наставника «Милана».
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Источник — Calciomercato
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