Паоло МАЛЬДИНИ: «Мы довольны работой Пиоли»

Директор «Милана» Паоло Мальдини выразил поддержку главному тренеру команды Стефано Пиоли.

«В данный момент мы довольны работой Пиоли, и мы надеемся, что вторая часть сезон будет пройдена хорошо. В мае мы уже будем планировать следующий сезон», - сказал Мальдини.

Ранее сообщалось, что Мальдини поддержал кандидатуру Андрея Шевченко на пост наставника «Милана».