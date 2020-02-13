Сергей СТАХОВСКИЙ: «То, что случилось в Роттердаме, – бессмыслица»

Лучший украинский теннисист объяснил необычную ситуацию, которая произошла на турнире в Нидерландах

  • 13.02.2020 12:00
  • 662 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «То, что случилось в Роттердаме, – бессмыслица»
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал необычную ситуацию, которая произошла на турнире ATP Tour 500 в Роттердаме с призовым фондом €2,155,295.
 
Что случилось?
 
Румынский теннисист Раду Албот в среду снялся с матча первого круга основной сетки, вместо него по правилам должен был сыграть один из неудачников квалификации (так называемый лаки-лузер, LL), но в итоге 18-летний итальянец Янник Синнер прошел во второй круг, не получив соперника.
 
Все нюансы произошедшего объяснил Стаховский, который проиграл в финале квалификации:
 
«В Роттердаме я был четвертым на LL, первым был Алексей Попырин, вторым – Эмил Руусувуори. Они говорили что остаются, поэтому я уехал. 
 
Позже мне сообщили что Попырин улетел в среду утром. Более того, местные голландцы, которые играли квалификацию и проиграли в первом круге, тоже могли записаться. Но никто этого в среду не сделал. 
 
Это действительно бессмыслица, что такое могло произойти», – сообщил украинский теннисист.
 
Отметим, что за участие в первом круге основной сетки турнира в Роттердаме положены призовые в размере €15,510.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Persian
      Persian, 13.02.2020 12:10
    0
    Кусает локти что улетел не дождавшысь) и 15 штук профукал) когда лох это судьба)
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    Persian
      Persian, 13.02.2020 12:10
    0
    Кусает локти что улетел не дождавшысь) и 15 штук профукал) когда лох это судьба)
    Ссылка
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