Сергей СТАХОВСКИЙ: «То, что случилось в Роттердаме, – бессмыслица»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал необычную ситуацию, которая произошла на турнире ATP Tour 500 в Роттердаме с призовым фондом €2,155,295.
Что случилось?
Румынский теннисист Раду Албот в среду снялся с матча первого круга основной сетки, вместо него по правилам должен был сыграть один из неудачников квалификации (так называемый лаки-лузер, LL), но в итоге 18-летний итальянец Янник Синнер прошел во второй круг, не получив соперника.
Все нюансы произошедшего объяснил Стаховский, который проиграл в финале квалификации:
«В Роттердаме я был четвертым на LL, первым был Алексей Попырин, вторым – Эмил Руусувуори. Они говорили что остаются, поэтому я уехал.
Позже мне сообщили что Попырин улетел в среду утром. Более того, местные голландцы, которые играли квалификацию и проиграли в первом круге, тоже могли записаться. Но никто этого в среду не сделал.
Это действительно бессмыслица, что такое могло произойти», – сообщил украинский теннисист.
Отметим, что за участие в первом круге основной сетки турнира в Роттердаме положены призовые в размере €15,510.
Источник — Sport.ua
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