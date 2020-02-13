Гвардиола допускает, что его уволят, если Ман Сити не пройдет Реал

Наставник «горожан» высказался о грядущем противостоянии в Лиге чемпионов

  • 13.02.2020 10:10
  • 1347 просмотров
  • 1 комментарий
Гвардиола допускает, что его уволят, если Ман Сити не пройдет Реал
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов к тому, что его могут уволить, если команда не обыграет «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к матчу с «Реалом» в течение ближайших двух недель.

Этот процесс подготовки — самое приятное в моей профессии. Если мы не пройдем «Реал», то руководство «Ман Сити» может сказать: «Мы выступили плохо. Клуб хочет выиграть Лигу чемпионов, поэтому мы вас увольняем», - сказал Гвардиола.

«Ман Сити» и «Реал» сыграют 26 февраля в Мадриде и 17 марта в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может возглавить «Ювентус».

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Источник — Sky Sports

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.02.2020 10:17
    0
    Он как та ворона: кар кар кар. Чемпионат не выиграем, Реал не пройдем.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.02.2020 10:17
    0
    Он как та ворона: кар кар кар. Чемпионат не выиграем, Реал не пройдем.
    Ссылка
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