Гвардиола допускает, что его уволят, если Ман Сити не пройдет Реал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов к тому, что его могут уволить, если команда не обыграет «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к матчу с «Реалом» в течение ближайших двух недель.

Этот процесс подготовки — самое приятное в моей профессии. Если мы не пройдем «Реал», то руководство «Ман Сити» может сказать: «Мы выступили плохо. Клуб хочет выиграть Лигу чемпионов, поэтому мы вас увольняем», - сказал Гвардиола.

«Ман Сити» и «Реал» сыграют 26 февраля в Мадриде и 17 марта в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может возглавить «Ювентус».